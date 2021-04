Jama "Omazići" neće raditi mjesecima

BANOVIĆI - Požar u jami "Omazići" Rudnika mrkog uglja Banovići u Banovićima još nije ugašen. Po procjeni struke, rudari bi se u ovu jamu mogli vratiti tek za četiri-pet mjeseci.

Požar je izbio 28. marta i zahvatio veću površinu te su se morale uraditi izolacione pregrade na ulazu i izlazu jame kako bi se spriječio dotok kiseonika, koje će ugasiti vatru. Požar je nastao u jamskoj prostoriji u transportnom iskopu na pogonu petog trakastog transportera.

"Na osnovu prikupljenih podataka do sada iz centrale za daljinsku kontrolu plinskog stanja i uzetih izjava od ljudi koji su mogli dati neke informacije, do požara je došlo paljenjem spoljnog faktora. To je sada teško utvrditi dok se ne dođe na lice mjesta i uzmu se uzorci. Moglo je doći od električnog ili neelektričnog paljenja sredstva za gorenje. U ovom slučaju je zapaljen trakasti transporter", pojasnio je Nuraga Duranović, federalni rudarski inspektor.

Koliko će trajati gašenje Duranović nije mogao precizirati, jer je ogroman prostor koji je zatvoren i trebat će dosta vremena da se potroši taj kiseonik, objašnjava.

"Požar je još aktivan na osnovu parametara koji se uzimaju na ulaznoj i izlaznoj strani. Još ima kiseonika da aktivno gori. Svaki dan se može očekivati da će kiseonika biti manje u zatvorenom prostoru i da će se smanjivati njegova aktivnost te da će doći do gašenja požara. Ljudski je faktor u svakom slučaju, ali malo je iluzorno o tome pričati jer je teško podmetnuti takav požar u jamskom objektu. Svaki požar je ljudski faktor, izazvan nekom nepažnjom, ali treba utvrditi na koji je način došlo do tog požara", zaključio je Duranović. Po njegovim procjenama, bit će uspjeh ako se rudari vrate u jamu i nastave proizvodnju za četiri ili pet mjeseci. Inače, 700 osoba radi u podzemnoj eksploataciji, a dnevna proizvodnja je bila između 1.500 i 2.000 tona.

"Nisu ugrožena radna mjesta kako se plasira po medijima, nije ugrožena plata rudarima i primanja, zaostatak proizvodnje iz jame nadopunjujemo sa površinske eksploatacije jer imamo dovoljno kapaciteta da podmirimo sve potrebe naših potrošača za ugljem", rekao je medijima Nihad Huremović, predsjednik Sindikata zaposlenika RMU Banovići.

Jama neće raditi do daljeg, dio rudara je na godišnjem odmoru, a dio na drugim radnim mjestima. Kolika će generalno biti šteta zasad nije poznato.

"Prerano je govoriti o šteti koja je nastala. U prostoriji gdje je izbio požar šteta je neznatna jer tu je samo jedan transporter i kabl. Za dalje ćemo vidjeti. Široko čelo i mašine nisu upitni jer je to previše udaljeno od požarišta", kazao je novinarima Fadil Kudumović, v.d. direktora RMU Banovići.

Inače, požar u jami nije prošao bez političkih konotacija i međusobnog optuživanja političkih stranaka: PDA predvođene Mirsadom Kukićem i SDA na čelu sa Begom Gutićem, što je svojstveno za Banoviće posljednjih godina. Osim toga, neslaganja su evidentna i kod dva sindikata rudara ovog rudnika, koji su također podijeljeni oko dvije pomenute stranke. Sve je eskaliralo masovnim skupom pred zgradom Uprave ovog rudnika, gdje su se Gutić i Kukić sukobili i fizički.

Šta je tačan uzrok požara trebalo bi da ustanovi Kantonalno tužilaštvo, koje će raditi istragu nakon što požar bude ugašen.