"Jelšingrad livar - livnica čelika": Nećemo preživjeti zabranu rada

BANJALUKA - Inspektorat Republike Srpske zabranio je preduzeću "Jelšingrad livar - livnica čelika" iz Banjaluke topljenje i livenje čelika u svim instalisanim kapacitetima, odnosno pećima, dok iz ove firme kažu da imaju sve potrebne dozvole i da će im nanijeti velike gubitke.

Rješenje o zabrani, nakon kontrole u ponedjeljak, donio je Inspektorat Srpske i Urbanističko-građevinska i ekološka inspekcija.

Iz Inspektorata Republike Srpske su za "Nezavisne" istakli da je zabrana rada preduzeću "Jelšingrad livar - livnica čelika" počela teći od ponedjeljka i trajaće do potpunog otklanjanja emisije neugodnih mirisa i disperzije polutanata u okolnu atmosferu od strane predmetnog preduzeća.

"Kontrolom je utvrđeno da su ventilacioni sistemi unutar proizvodne hale nefunkcionalni, ali i tehnički nedostaci na samoj proizvodnoj hali, a koji se odnose na ostakljene površine koje su polupane, a iste nisu obnavljane i kroz koje je zbog strujanja vazduha dolazilo do nekontrolisane emisije neugodnih mirisa i disperzije polutanata u atmosferu", naveli su iz Inspektorata RS.

Sa druge strane, Miodrag Brdar, direktor preduzeća "Jelšingrad livar - livnica čelika" iz Banjaluke, rekao je za "Nezavisne" da ih niko nije preventivno kontaktirao da ih pita šta se dešava, već su im samo zabranili rad.

"Ovo će se negativno odraziti na naše poslovanje. Mi smo firma koja je duži niz godina u dugovima koji su naslijeđeni", naveo je Brdar.

Istakao je da je trenutno u preduzeću zaposleno 156 radnika, koji sada rade neke sitne remonte, te će ih uskoro poslati kućama.

"Ukoliko ne nastavimo topljenje i lijevanje u narednih sedam do 10 dana, mi ne znamo da li ćemo opstati. Pitanje je hoćemo li se moći oporaviti od ovoga. Stavljeni smo u neravnopravan položaj, optužbe da topimo medicinski otpad su neosnovane, niko nas nije došao ni pitati kako mi to možemo i da li uopšte možemo to raditi", naveo je Brdar.

Dodao je da će se žaliti Inspektoratu i ministarstvima jer imaju urednu ekološku dozvolu.

"Radili smo vanredna ispitivanja u novembru prošle godine i platili 7.500 KM, i niko nam taj novac nije vratio, iako je sve u redu. Imamo dozvole od ovlaštenih firmi i države koje rade ovakva ispitivanja, i sada dođe neko lice, uradi ispitivanje na uređaju kupljenom za 100 KM, i na osnovu tih 'ispitivanja' je pametniji od svakog doktora, inženjera. Ne sporim ja neprijatne mirise, ali nema nikakvih štetnih čestica. Imamo ugovorene poslove za narednih godinu dana. Kako će se ovo dalje odvijati, nemam pojma, jer mi skoro 90 odsto izvozimo. Od 2019. godine svake godine uvećavamo promet za 1,5 miliona KM i ovo je došlo kao nokaut. Redovni monitoring je svakih šest mjeseci i svi radnici idu na ultrazvuk pluća, svih organa, i to nas košta oko 12.000 KM, ali mi brinemo o njima", objasnio je Brdar.

Goran Račić, predsjednik Područne privredne komore Banjaluka, rekao je da nisu dobili nikakve prijave od strane preduzeća "Jelšingrad livar - livnica čelika", ali ako dobiju, spremni su da pomognu.

"Ukoliko dobijemo žalbu, spremni smo da organizujemo sastanak sa resornim ministarstvom i Inspektoratom kako bi se našlo najbolje rješene i kako bi ova firma nastavila sa radom", zaključio je Račić.