Još 20 milijardi evra za bolju povezanost Balkana sa EU

SARAJEVO - Pored devet milijardi evra, obezbijeđeno je i dodatnih 20 milijardi evra za unapređenje putne, željezničke i vodne infrastrukture, potvrdio je za "Nezavisne" Vojin Mitrović, ministar prometa i komunikacija BiH.

"Obezbijeđeno je 20 milijardi garanacija i kreditnih sredstava za ovu namjenu, a prije svega za povezivanje luka s koridorima, i to je nešto što u ovom trenutku doprinosi razvoju kompletne regije zapadnog Balkana i povezivanju zapadnog Balkana sa zemljama EU", rekao je Mitrović sumirajući treću ministarsku sjednicu Transportne zajednice zapadnog Balkana, koja je nedavno održana putem video-linka, a čija je osnovna tema bila usvajanje akcionog plana Transportne zajednice za korištenje grant sredstava koja su dobijena od EU, a zbog posljedica pandemije virusa korona.

Dodao je da Transportna zajednica najviše radi na pitanju izgradnje zajedničkih graničnih prelaza, jer je to, kako je naglasio, najbolji način da se ubrza protok ljudi i robe, te da na jednom takvom graničnom prelazu bude jedna kontrola i jedna inspekcijska kontrola.

"U ovom trenutku imamo zajednički prelaz koji će se graditi između BiH, odnosno Republike Srpske i Srbije, koji se radi na Rači, sa strane Rače. Imamo drugi granični prelaz koji je u fazi završetka u Bratuncu, kod mosta 'Bratoljub', koji se radi sa strane BiH, i sljedeći granični prelaz koji će se raditi je Kotroman - Vardište, tako da imamo ta tri granična prelaza koja će pokazati da je ideja Transportne zajednice ispravna i da će svi osjetiti pozitivne efekte ove ideje", kazao je Mitrović za "Nezavisne".

Ističe da se može očekivati u narednom periodu još projekata i da će jedan od prvih biti izgradnja i četvrtog zajedničkog graničnog prelaza, a to je Šćepan Polje, koji će biti građen sa strane Crne Gore, i put Šćepan Polje - Foča. Kako kaže, to je prioritet koji se nalazi u akcionom planu i ubrzo će doći do njegove realizacije.

"Prije nekoliko dana otvoren je i zajednički granični prelaz od Bileće prema Nikšiću, koji je rađen sa bh. strane. To su dobri primjeri saradnje između dvije države", kazao je Mitrović.

Podsjetio je da je Transportna zajednica osnovana 2017. godine i da je BiH jedna od njenih članica, te da su ovim ugovorom obuhvaćene zemlje zapadnog Balkana - Srbija, Sjeverna Makedonija, Crna Gora, Albanija, BiH i Kosovo, i da je cilj povezivanje i unapređenje putne, željezničke i vodne infrastrukture, a sve u cilju sprovođenja i olakšanja transporta robe i putnika.

Dodao je da i jedna od inicijativa koja je postojala u prethodnom periodu, a koja se pokazala kao ispravna, jesu "zeleni koridori", koji spajaju zemlje zapadnog Balkana sa osnovnim koridorima putne mreže EU i sa zapadom.

"To je nešto što je u ovom trenutku izuzetno bitno i akcenat i Transportne zajednice i EU jeste unapređenje putne, željezničke i vodne infrastrukture", naglasio je Mitrović.

Vijeće ministara BiH na vanrednoj telefonskoj sjednici je takođe nedavno usvojilo Informaciju Ministarstva komunikacija i prometa o sprovođenju Ugovora o osnivanju Transportne zajednice. Na sjednici je data podrška regionalnim akcionim planovima za puteve, željeznice, bezbjednost saobraćaja i olakšice u transportu, koji bi trebalo da budu razmatrani na sjednici Ministarskog savjeta Transportne zajednice.

"Usvajanje ovih planova od velike je važnosti nakon što je Evropska komisija početkom oktobra predstavila Ekonomski i investicioni plan za zapadni Balkan, vrijedan devet milijardi evra, za period od 2021. do 2027. godine za ulaganja u oblasti transporta, energije, zelene i digitalne transformacije", naglasili su iz Vijeća ministara.