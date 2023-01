Još jedan njemački privredni div proglasio bankrot

BAMBERG - Poznati njemački privredni div, trgovac tekstilom Stoff-Ideen proglasio je bankrot. Zatvoriće mnoge svoje prodavnice u državi.

Koordinatorka za društvene medije Marina Faulant kazala je kako je već zatvorena prodavnica u Bambergu.

"Naš trgovački lanac tekstila nema internet-prodavnicu. Kod nas sve ide u fizičke prodavnice. U našim prodavnicama nudimo kurseve šivanja i razne radionice. Zbog zatvaranja, lanac tekstila ponovno je započeo rasprodaju", rekla je Faulantova.

Kompanija ima ukupno 17 prodavnica, od kojih neke već duže vrijeme ne rade.

Razlozi koji stoje iza stečajnog postupka su složeni, smatra Faulantova.

Korona pandemija stoga je poslovanje već postavila pred brojne izazove.

"Srećom, prošli smo kroz to, iako nije bilo lako. Ali inflacija, sve veći troškovi i rat bili su glavni razlozi zatvaranja. To su problemi za prodaju na malo. Nadamo se da se neće zatvoriti sve prodajne jedinice. Ipak, u konačnici to nije u našim rukama", rekla je Marina Faulant, prenosi "Fenix Magazin".