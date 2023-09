Još nas samo sedam dana dijeli od najboljeg Weekenda u godini

ZAGREB - Više od 150 panelista i predavača iz 15 zemalja svijeta, među kojima su vodeći regionalni i svjetski stručnjaci, tačno za sedam dana će se okupiti na 16. izdanju Weekend Media Festivala u Rovinju kako bi podijelili iskustva i dali uvid u najaktuelnije teme i trendove. Najveći regionalni festival posvećen industriji medija, komunikacija, marketinga i poslovanja i ove će se godine održati u staroj Tvornici duhana u Rovinju pod generalnim pokroviteljstvom Adris grupe. Tri dana inspirativnih predavanja, jedinstvenog networkinga i nezaboravne zabave održat će se od 21. do 24. septembra i Rovinj će ponovo pretvoriti u centar regionalnih događanja.

S fokusom na poslovni sektor, posjetioci ovogodišnjeg Weekenda.16 imat će priliku saznati koje su tajne uspješne prodaje i to ni manje ni više nego od pravog Vuka s Wall Streeta – Jordana Belforta, prodajnog maga i stručnjaka za poduzetništvo po čijim je memoarima snimljen hollywoodski blockbuster. Belfort će na panelu "The Good, The Bad and The Wolf" govoriti o moći pregovaranja s uigranim timom Prodajnog Mindseta i videovezom otkriti tips & tricks uspješne prodaje. Panel "Dat ću mu ponudu koju ne može odbiti" objašnjava ulogu moći u pregovorima, gdje će nagrađivani harvardski stručnjak za prisilne pregovore i dinamiku moći, dr. Eugene B. Kogan, podijeliti iskustvo vođenja hiljada rukovodilaca širom svijeta. Weekend.16 donosi i brojne uspješne domaće priče iz svijeta poslovanja pa će tako panel „Projekt Intelligiant 2.0“ ugostiti Mirtu Stantić, Alena Žunića, Vladimira Ivkovića i Srđana Kovačevića, četvero mladih ljudi iz Hrvatske koji stvaraju potpuno nove vrijednosti i koji će odgovoriti na pitanje šta oni smatraju najvažnijim za uspjeh.

Izazovnom svijetu komunikacija i odnosu novinara i PR-ovaca posvetit će se panelisti Vladimir Preselj, CEO Millenium promocije, Tomislav Klauški, novinar 24 sata, Ivana Galić Baksa direktorica komunikacija United media te Ruža Veljović, direktorica komunikacija Weireless Media Group, uz moderatoricu Nevenu Rendeli, CEO Prime time komunikacija, na panelu pod nazivom "Gdje PR-ovci griješe?". Panel "Budi koristan" bit će prilika za diskusiju o savremenim trendovima današnjice, s fokusom na fenomen influencera. Prepoznaju li influenceri odgovornost te koliko koriste svoj uticaj za širenje svijesti o važnim pitanjima objasnit će Hana Hadžiavdagić, Ida Prester, Andrea Andrassy uz moderatoricu Leu Stanković iz Communisa. Učesnici Weekenda.16 moći će saznati i šta stoji iza saradnje između umjetnika i brendova te trebaju li umjetnici predstavljati brendove s kojima ne dijele iste vrijednosti. Na panelu "Art of Brands", poznati regionalni dizajner Slavimir Stojanović Futro, street art umjetnik Slaven Kosanović Lunar i muzičar i DJ Bizzo govorit o uspješnim i manje uspješnim saradnjama. Korado Korlević, vodeći hrvatski astronom i pokretač Zvjezdarnice Višnjan na predavanju "Deus machina" govorit će o uticaju umjetne inteligencije na ljudski rod, opasnostima koje prijete kreativnosti i inovativnosti, kraju svijeta kakvog smo poznavali te prilikama koje bude nadu.

Osim aktuelnih tema, sastavni dio svakog Weekenda je i odlična zabava. Zvijezda ovogodišnjeg zabavnog programa bit će jedan od najpopularnijih repera nove generacije – Grše, koji se proslavio osvježavajućim hitovima poput Mamma Mia, Highlife i SIP i podigao hrvatsku trap scenu na novi nivo. Rovinjsku publiku će zabavljati i poznati DJ-evi, poput Grega Wilsona, Iana Pooleya, Antonia Zuze na partiju Jutarnjeg lista, kao i nizozemsko-novozelandska senzacija, bend My Baby, na subotnjem partiju powered by Mastercard. Na "Tulumu velikog Perice" nastupit će Dino Antonić i DVP band te DJ Robert Mareković, dok će Dnevnik velikog Perice biti i tema panela "Kako je mali Perica postao veliki?". Weekend.16 će zaokružiti RNB Confusion koji slavi dvadesetu godišnjicu, a za zabavu do ranojutarnjih sati pobrinut će se DJ Medo i DJ Turk, Zembo Latifa i gost iznenađenja.

Weekend Media Festival svake godine donosi sve više razloga za posjetu Rovinju krajem septembra, a ostale ovogodišnje novosti i detaljan program možete pronaći ovdje, kao i putem Facebook, Instagram i LinkedIn profila.