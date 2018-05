Jusko: Milioni maraka od prolaska turista kroz BiH

SARAJEVO - Ministar komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine Ismir Jusko kazao je za N1 da bi u slučaju završetka gradnje Koridora Vc kroz BiH tokom ljetne sezone prolazilo nekoliko miliona turista što bi državi donijelo značajne prihode.

Jusko je naglasio važnost potpisivanja ugovora o ulasku Bosne i Hercegovine u Transportnu zajednicu.

''Nešto što ističem dosta često, apsolutno nisam opterećen koliko ću dugo ostati u ovom mandatu, čini me sretnim što smo usvojili okvirnu transportnu strategiju. Ulaskom u Transportnu zajednicu do ovog momenta je BiH na raspolaganju 2 milijarde i 300 miliona za Koridor. Sve smo uradili da sljedeći saziv Vijeća ministara uživa u blagodetima. Odgovorno tvrdim, nekoliko miliona turista bi prolazilo kroz BiH samo da imamo Koridor. Velika zagušenja u Hrvatskoj bi bila riješena. Zamislite da pet miliona turista ostavi po deset eura u BiH. BiH je u zadnje dvije godine doživjela veliku ekspanziju kad je u pitanju turizam'', rekao je Ismir Jusko.

Posljednjih dana ponovo je aktueliziovana priča o izgradnji Pelješkog mosta. Jusko je ocijenio da je potrebna sinhronizacija i da on može dijelovati samo u skladu s instrukcijama zakonodavne vlasti.

''Svjedoci smo u posljednje vrijeme različitih reakcija i izjava kada je u pitanju Pelješki most, ako želimo braniti interese BiH možemo ih braniti sinhronizovano. Želio bih podsjetiti da je Parlamentarna skupština usvojila deklaraciju da se izgradnja Pelješkog mosta obustavi. Od tog momenta do danas se nije nešto desilo. Ja mogu biti slobodan i reći da je moja malenkost poduzela bilo šta, dobili bi na desetine pitanja ko nas je ovlastio da to uradimo. Kada sam zadnji put elaborirao sve što je vezano za Pelješki most, istakao sam da ću u potpunosti slijediti instrukcije. I pet se vraćam na to, neposredna komunikacija je jedina opcija koja može donijeti rezultate. Instrukcije trebam dobiti od zakonodavne vlasti. Treba posebno istaći da kada se spominje Pelješki most, spominju se granice, to nije u ingerenciji ovog Ministarstva, već Ministarstva civilnih poslova'', rekao je Jusko za N1.

''Ja lično imam odlične odnose ne samo s ministrom Butkovićem već sa svim ministrima u regiji. Onog momenta kad dobijemo konkretne instrukcije, budite uvjereni da ću za manje od 24 sata biti na razgovorima'', dodao je Jusko.

Sporazum između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Narodne Republike Kine o međusobnom ukidanju viza za nosioce običnih pasoša stupiće na snagu 29. maja 2018. godine.

''Jedan izuzetno pozitivan sastanak. Inicijalno da bi se uspostavila jedna linija između dvije zemlje neophodno je potpisati Sporazum o uzajamnoj vazdušnoj razmjeni. 130 posto se povećao broj kineskih turista u BiH. Delegirali smo predstavnike koji će raditi na tome, inicijalno bi se trebalo organizovati da to bude put Peking - Beograd - Sarajevo. I jedna i druga destinacija je za njih interesantna. Ide nam u prilog ukidanje viza'', naglasio je minstar

On je otkrio i da je problem s maglom na Međunarodnog aerodromu u Sarajevu ''poprilično riješen''.

''Problem poprilično riješen. Osoblje aerodroma je dosta dugo radilo, oni sada imaju jedan sistem koji čisti putem plina. Mi smo imali jedan susret s kolegama iz Sofije koji su dali svoja iskustva po ovom pitanju i sada drugi predstavnici drugih aerodroma dolaze u Sarajevo da to vide. Gotovo u 70 posto slučajeva avioni mogu slijetati i uzlijetati'', rekao je Jusko za N1.