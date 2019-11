Kako se srpska firma izborila sa krizom u transportu u SAD?

Transportna (trucking) industrija u Sjedinjenim Američkim Državama je u krizi već nekih 15 meseci, a kako pišu pojedini mediji otprilike se poklapa sa mjerama administracije predsjednika SAD-a Donalda Trampa, koja je prošle godine drastično smanjila kvote za uvoz robe iz Kine i Evropske Unije, i odlučila da akcenat baci na domaću proizvodnju, pokušavajući tako da američku ekonomiju zaštiti i izoluje od nadolazeće ekonomske krize.

Te mjere neumitno su dovele do toga da, usljed manjka tereta koji treba prevesti, dođe i do smanjene potražnje za uslugama transportnih kompanija. Samim tim, pale su i cijene za prevezenu jedinicu robe po milji. S obzirom da je prethodnih, "zlatnih" godina "trucking" industrije, dok je tržište cvjetalo, otvoren veliki broj kompanija, mnoge od njih su se zbog smanjenog obima posla našle u velikim, egzistencijalnim problemima.

Naročito su se na udaru našle one kompanije koje su bile pod velikim kreditnim opterećenjem, posljednjih godina kupovale kamione i prikolice, računajući da će tržište i dalje rasti, ili makar ostati na istom nivou.

Usljed problema sa likvidnošću i otplatama, mnoge firme su u posljednje vrijeme zatvorene, neke su prešle u vlasništvo banaka, a novonastala situacija je pogodila i kompanije naših zemljaka, kojih je najviše u Midvest regionu, oblasti grada Čikaga i sjeverozapadne Indijane.

Srpske firme u Americi su na različite načine pokušale i pokušavaju da se izbore sa krizom…Neke su uvele drastične mjere štednje, druge smanjile vozni park (uglavnom prodajući starije kamione), dok treće, opet, pokušavaju da smanje kreditne obaveze praveći aranžmane sa bankama, vraćajući kupljene kamione i prikolice pod ne baš uvijek povoljnim uslovima.

Kompanija "Magnum Freight", koja posluje u državi Ilinoi od 2016.godine, odlučila je da na krizu i promijenjene uslove tržišta i poslovanja odgovori tako što će im se prilagoditi, kad već ne može da ih pobijedi.

Suočeni s činjenicom da više ne postoji tolika potreba za prevozom velikih tereta koji zahtijevaju velike, "dry van" prikolice, oni su preusmjerili fokus svog biznisa na tzv. male kamione (box & straight trucks) nosivosti do 11 tona.

I taj taktički, poslovni zaokret se isplatio…

"U jednom trenutku prošle 2018. godine videli smo šta se dešava na tržištu, shvatili da moramo nešto da promenimo, i odlučili da se preusmerimo na male kamione. To je u vrlo kratkom periodu dalo odlične rezultate pa se naša flota povećala na 20 kamiona koji danas čine našu Magnum Expedited diviziju", ističe Nikola Vasiljević (31), suvlasnik kompanije koja u svom sastavu ima još i 50 'velikih' kamiona, kao i 20 kamiona koji se bave isključivo prevozom 'flatbed' tereta, poput velikih industrijskih mašina i slično.

Kamion mali, ali vozi "za sve pare"

Prednosti ovih kamiona leže, kako dodaje menadžer "Magnum Freight"-a Marko Janković (33), u činjenici da su operativniji, lakši za upravljanje, pogotovo u gradskim sredinama, i jeftiniji za održavanje.

"Ovi kamioni su jednostavni za vožnju, a poseduju sav komfor tzv. velikih kamiona za 'over the road' vožnju. Lagano i brzo se utovara i istovara roba, nema dugog zadržavanja na istovarnim mestima", Nikola Vasiljević.

Ono što je takođe važno jeste da ove kamione mogu da voze i oni koji nemaju CDL, tačnije vozačku dozvolu za komercijalna vozila.

"Svesni smo situacije u kojoj mnogi naši ljudi i generalno vozači imaju problema sa CDL dozvolama, jedni iz nekih razloga ne mogu da polažu, drugima CDL dozvole uskoro ističu. To se, međutim, ne odnosi na 'box' i 'straight' kamione, koji mogu da voze i sa tzv. malim, običnim vozačkim dozvolama, za otprilike isti novac. Naši vozači nedeljno zarađuju od 1.500-2.000$, u zavisnosti od toga koliko žele i mogu da rade", konstatuje Nikola Vasiljević.

Spas za sve koji nemaju svoj kamion

On naglašava da je, za sve one koji nemaju svoj kamion a žele da voze, "Magnum Freight" spremio i specijalan "Lease To Buy" program, koji se ne odnosi samo na male kamione, nego na sve vrste teretnih vozila.

"Znamo da mnogi koji žele da voze imaju problem da obezbede vozilo, pa smo rešili da budemo maksimalno fleksibilni u tom pogledu. Svim vozačima i owner operatorima nudimo opciju u kojoj ne plaćaju nijedan dolar kao 'down payment', a nedeljna rata iznosi 500$, što je otprilike na nivou rente. Samo što, umesto da bacaju novac na rentu kamiona koji ostaje u nečijem tuđem vlasništvu, ovako kupuju svoj kamion kojim dalje mogu da raspolažu. U pitanju su, inače, novi i kamioni starosti do 5 godina", kaže on.

Kompanija "Magnum Freight" je, suočena sa smanjenim tržištem u proteklih godinu i po dana, mnogo uložila u saradnju i razvijanje partnerskih odnosa sa brokerskim firmama i agentima, preko kojih, zna se, dolaze svi veliki poslovi.

"Jedan od trenutno najvećih problema u transportnom biznisu jeste nedostatak kvalitetnih, dobro plaćenih tovara (load-ova) i u tom smislu je jako bitno da se strateški i na dnevnom nivou sarađuje sa velikim brojem brokera, naročito onih najvećih, da bi se zadovoljile potrebe kompanije i kompanijskih vozača, ali i brojnih owner-operatora koji rade za Magnum", ističe Marko Janković (33).

Kompaniju "Magnum Freight" su osnovala i na noge postavila braća Vladimir(34) i Nikola Vasiljević. Rodom iz beogradskog naselja Borča, u Ameriku su došli 2012. godine, u okviru Work&Travel programa. Nakon nekoliko lakših, sezonskih poslova, odlučili su da "sjednu u kamion".

"Nekoliko godina smo zaista naporno radili, dane provodili u kamionu, da bi na kraju uspeli da osnujemo našu kompaniju. Pa i tada smo, kada je bilo potrebe, sedali za volan i kretali na put. Na kraju se isplatilo, pa smo došli u situaciju da u okviru kompanije otvorimo i našu radionicu, u kojoj popravljamo kompanijske kamione. Naravno, nećemo nikada zaboraviti pomoć nekih naših ljudi koji se ovde u Čikagu bave istim poslom, pre svih vlasnika kompanije 'AAA Freight' Antonija Keljevića. Ako me pitate za nekakav recept – vredan rad i praćenje tržišta je ono bez čega nema uspeha", ističe Nikola Vasiljević.

"Magnum Freight" je porodična kompanija u pravom smislu te riječi. Pored Nikole i Vladimira, ovdje radi i Nikolina supruga Dragana, a njihov trogodišnji sin Pavle je tu da svima izmami osmijeh na lice tokom stresnih sati provedenih za kompjuterom ili na vrućim telefonskim vezama.

(Serbian Times)