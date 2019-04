Kakve olakšice donose izmjene Zakona o porezu na dobit u RS

BANJALUKA - Proizvodno orijentisana preduzeća u Republici Srpskoj koja tek započinju biznis vjerovatno neće imati pravo na poreske olakšice predviđene novim zakonom o porezu na dobit, a koje se dobijaju na osnovu investicija u mašine i opremu.

Prema riječima Predraga Dudukovića, ekonomskog analitičara, to se dešava jer većina njih u prvih nekoliko godina zbog velikih ulaganja posluje negativno, čime ne ispunjavaju uslov za ovaj vid podsticaja.

"Zakonom su obuhvaćena samo ona preduzeća koja ostvaruju dobit. Tu se porez umanjuje za vrijednost ulaganja, a nova preduzeća nemaju dobit i ne mogu da iskoriste svoja ulaganja koja imaju u opremu", kazao je Duduković za "Nezavisne".

Ovo je inače samo jedna od sugestija koja je iznesena na stručnoj raspravi o ovom zakonu, a koja je u organizaciji Odbora za finansije održana u petak u Narodnoj skupštini RS.

Saša Trivić iz Unije udruženja poslodavaca RS kazao je kako bi trebalo vratiti zakonsko rješenje iz 2016. godine, kada je, pored poreskih olakšica za ulaganje u opremu, postojao i povrat poreza na izgrađene objekte.

"To je bilo na snazi do 2016. godine i samo tražimo da se to vrati", kazao je Trivić.

Duduković smatra kako postoje najmanje dva razloga zbog kojih poslovna zajednica od nadležnih može očekivati svojevrsni otpor po ovom zahtjevu.

"Jedan je zato što je bilo zloupotreba kod nekih poslodavaca, a drugi razlog je što se bez toga očekuje pad priliva sredstava u budžet. Prema projekcijama, po novom zakonu to bi bilo pet miliona manje u budžetu. To bi se moglo nadoknaditi, ali svaki drugi pad u budžetu bio bi upitan za nadomještanje", smatra Duduković.

Jelena Trivić, narodni poslanik i član Odbora za finansije i budžet Narodne skupštine RS, kaže kako je zahtjev poslodavaca opravdan, te da bi trebalo da bude usvojen ako je cilj da se ide u rasterećenje privrede.

Ona ocjenjuje kako su pojedina pitanja u zakonu ostala potpuno nedorečena.

"Tu mislim na javna komunalna preduzeća na nivou lokalnih zajednica koja imaju imovinu, a koja nije u njihovom vlasništvu pa se ne zna da li se njima priznaju ulaganja u opremu i njenu modernizaciju", kazala je Trivićeva.

Narodna skupština Republike Srpske u martu je na trećoj redovnoj sjednici usvojila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit, uz zaključak o upućivanju u stručnu raspravu.