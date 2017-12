Kargo centar vrijedan dva miliona KM zjapi prazan

BANJALUKA - Nakon što je Turska prestala da prevozi svježe goveđe meso sa banjalučkog aerodroma za Tursku, kargo centar na aerodromu zjapi prazan.

Podsjećanja radi, Uprava Aerodroma je tokom posla s Turcima procijenila da treba investirati u kargo saobraćaj, te su od ukupno sedam miliona maraka investicionog zajma za kargo biznis izdvojili dva miliona.

U međuvremenu, Turci su se povukli čim je EU dozvolila transport kopnenim putem preko svoje teritorije, a u Banjaluci je ostala još jedna investicija sa neizvjesnim izgledima za uspjeh.

Na Aerodromu su, pak, i dalje uvjereni da Banjaluka može postati značajan kargo centar, te da je pretpostavka da se to desi investiranje u infrastrukturu za teretni saobraćaj.

"Željeli bismo se pozicionirati kao značajan kargo centar u regionu i šire, te mislimo da postoji realna osnova za takve pretpostavke, prvenstveno zbog dobre strateške pozicije našeg aerodroma", kažu u Upravi Aerodroma.

Tvrde da će nova uprava, na čelu sa vršiocem dužnosti direktora Duškom Kovačevićem, uz podršku relevantnih institucija povezati Banjaluku s kargo avio-kompanijama i komercijalnim avio-kompanijama koje bi mogle imati interes za saradnju sa banjalučkim aerodromom.

Osim kargo skladišta s prostorom za skladištenje robe koja zahtijeva posebne sanitarno-higijenske uslove, ukupne površine 1.300 kvadratnih metara, oni ističu da Investicioni program obuhvata proširenje aerodromske zgrade, odnosno putničkog terminala, proširenje dolaznog gejta, povećanje kapaciteta sanitarnih čvorova i povećanje broja kancelarija.

Ističu, takođe, da će u sedam miliona KM investicija biti uključena i nabavka aerodromske opreme, stajanke i tehničke platforme, vertikalni kargo utovarivač, te kargo manipulativna oprema.

Međutim, uprkos ambicioznim planovima, inspekcijski organi su ljetos naredili zaustavljanje gradnje kargo centra zbog neregularnosti.

Duška Makivić, portparol Republičke uprave za inspekcijske poslove, ističe da su nadležni organi utvrdili da je na izvedenim radovima na kargo centru došlo do odstupanja u odnosu na projektnu dokumentaciju, a investitoru, odnosno "Aerodromima RS", zabranili dalje izvođenje radova.

Podsjetila je da je izvođač uložio žalbu Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, koje je utvrdilo da i izvođač ima pravo da učestvuje u postupku.

"U drugostepenom rješenju jasno se navodi da drugostepeni organ nije preispitivao potpunost i tačnost utvrđenog činjeničnog stanja od strane inspektora, već je riječ isključivo o procesnim pitanjima", navela je Makivićeva, što praktično znači da Aerodrom ne može nastaviti gradnju sve dok ne ukloni nedostatke.

Omer Kulić, ekspert za vazdušni saobraćaj, smatra da nijedan aerodrom u BiH nema šanse da osnuje kargo centar koji bi bio rentabilan.

"Bojim se da su to bačene pare. Vi da biste imali kargo centar koji ima smisla - to mora biti roba koja se nikako ne može prevesti kopnenim putem, koji je značajno jeftiniji. Jedina roba koju iz BiH ima smisla prevoziti vazdušnim putem je oružje naše namjenske industrije, međutim to su toliko male količine da se jednostavno ne isplati ulagati u kargo centre", kaže Kulić.