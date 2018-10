Kašnjenje isplate podsticaja u USK smanjilo obim plasteničke proizvodnje

BIHAĆ - Promjena politike poticaja, kašnjenje s isplatama i drugi problemi, doveli su do smanjenja obima plasteničke proizvodnje u Unsko-sanskom kantonu, a proizvođači koji se bave tom vrstom poljoprivredne djelatnosti susreću se sa sve većim problemima.

Prije godinu dana, proizvodnja u plastenicima se odvijala na 65.000, dok je ove godine spala na svega 56.000 kvadratnih metara.

Prema riječima Zuhdije Rizvića, predsjednika Udruženja koje okuplja poljoprivrednike koji se bave plasteničkom proizvodnjom u Unsko-sanskom kantonu, Ministarstvo poljoprivrede USK uvelo je nove kriterijume na osnovu kojih se za poticaje mogu prijaviti samo farmeri koji proizvode na najmanje 200 kvadratnih metara plasteničkog prostora.

"To je dovelo do toga da svi manji proizvođači odustanu od proizvodnje u plastenicima, jer bez poticaja to se ne bi isplatilo. Također, ukinute su i određene privilegije za one koji tek podižu plastenike, isplata poticaja stalno kasni, tako da je sve to obeshrabrilo proizvođače", kazao je Rizvić.

Ističe kako su dodatni problemi za proizvođače nelojalna konkurencija na tržištu, smanjenje platežne moći kod kupaca i odlazak stanovništva sa ovih prostora.

U Ministarstvu poljoprivrede USK kažu kako su novi kriterijumi za poticaje u skladu s evropskim standardima i da se na ovaj način želi stimulisati zaokruživanje i povećanje obima proizvodnje.

"Logično je da potičemo one plasteničare koji proširuju svoju proizvodnju i nabavljaju sadni materijal od ovlaštenih i registrovanih proizvođača", kaže Dario Šimić, predstavnik pomenutog ministarstva.

Prema njegovim riječima, poticaj po kvadratu plasteničke proizvodnje iznosi tri marke, a ukupno je za tu vrstu poticaja u ovogodišnjem budžetu osigurano 170.000 maraka.