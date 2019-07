Kazne za neizdavanje računa i do 16.000 KM

BANJALUKA - Novi i znatno stroži Zakon o fiskalnim kasama Republike Srpske juče je stupio na snagu, što znači da inspektori Poreske uprave RS neizdavanje fiskalnih računa kažnjavaju po novim pravilima i kaznama, koje se kreću i do 16.000 maraka.

To je maksimalna kazna za pravna lica, dok minimalna iznosi 8.000 KM. Kada su preduzetnici u pitanju, kazne iznose od 4.000 KM do 8.000 KM, dok će se odgovorno lice u pravnom licu kažnjavati u iznosu od dvije do četiri hiljade maraka.

Ako se kazna ne plati na vrijeme, tačnije u roku od tri dana, poslovni objekat će biti zatvoren na 30 dana. U slučaju da se isti prekršaj ponovi u toku godinu dana, kazna je duplo veća i u novcu i u broju dana zabrane rada.

Goran Maričić, direktor Poreske uprave Republike Srpske, kaže za "Nezavisne" kako cilj Uprave i države nije da se kažnjavaju poreski obveznici, nego da oni uđu u legalne tokove, da se smanji siva ekonomija i nelojalna konkurencija.

Dodaje kako je poslovna zajednica zahtijevala veće novčane kazne, a blažu kaznenu politiku kada je zatvaranje lokala u pitanju.

"Zakonodavac je uvažio te zahtjeve pa im je ostavljena mogućnost da kaznu plate u roku od 72 časa kako se ne bi išlo u zabranu obavljanja djelatnosti", pojasnio je Maričić.

S obzirom na to da su kazne veoma visoke, u javnosti se pojavio i strah od eventualne pojave korupcije. Maričić je pozvao sve građane, ali i privrednike, da to prijave ili Upravi ili organima unutrašnjih poslova.

"To je pravi način da zajedno sa građanima i poreskim obveznicima stanemo u kraj takvim pojavama ako one postoje", zaključio je on.

Bogdan Marjanović, predsjednik Asocijacije samostalnih trgovaca regije Banjaluka, kaže kako su kazne previsoke.

"Za jednu malu trgovinu tolika novčana kazna će automatski značiti i katanac na vrata. Međutim, većina radnji, bar u Banjaluci, uvijek izdaje račune, tako da se kod nas trgovaca to neće toliko negativno odraziti", kazao je Marjanović.

Vlada Republike Srpske očekuje značajne prilive u budžet po ovom osnovu.

"Ukoliko se prihvati pretpostavka da će većina obveznika radije prihvatiti plaćanje novčane kazne i to u roku od 72 sata, te da je do sada novčana kazna bila 1.000 KM, odnosno 500 KM za preduzetnike, kao i da je broj poreskih obveznika kojima je u 2018. godini izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti bio 517, može se očekivati okvirni rast prihoda od novčanih kazni oko 1,2 miliona KM na godišnjem nivou", navodi se u prijedlogu zakona.

Takođe, očekuje se da prijedlog zakona pozitivno utiče na poštovanje zakona od strane svih privrednih subjekata i jednoobrazno ponašanje na tržištu, te da dođe do smanjenja sive ekonomije kroz smanjenja neevidentiranog prometa.

Izrečene kazne u visini 610.000 KM

Inspektori Poreske uprave Republike Srpske u prvoj polovini ove godine izvršili su 1.801 kontrolu evidentiranja prometa preko fiskalnih kasa i u 802 slučaja utvrđene su nepravilnosti zbog čega su izdata 872 prekršajna naloga i izrečene kazne u visini 610.000 KM.

"Istovremeno, inspektori Poreske uprave su u tom periodu za 305 poreskih obveznika izrekli mjeru privremene zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od 15 dana zbog neizdavanja fiskalnih računa. Najviše objekata su zbog neizdavanja fiskalnih računa u tom periodu privremeno zatvorili inspektori Područnog centra Poreske uprave RS u Banjaluci, i to ukupno 88 objekata", rekao je Goran Maričić, direktor Poreske uprave RS, u intervju za "Nes radio".

Govoreći o značaju izdavanja fiskalnih računa, Maričić je rekao da je važno mijenjati loše navike, te da neizdavanje fiskalnih računa od strane poreskih obveznika pokazuje da je njihovo poslovanje nelegalno i da se radi o utaji poreza.