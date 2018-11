Kecman preuzeo funkciju v.d. direktora ŠG "Klekovača-Potoci"

ISTOČNI DRVAR - Milan Kecman preuzeo je danas funkciju vršioca dužnosti direktora Šumskog gazdinstva "Klekovača-Potoci" u Istočnom Drvaru, rekao je predstavnik Sindikata u ovom gazdinstvu Radenko Bosnić.

Kecmana je na ovu poziciju predložilo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Bosnić je naveo da se dosadašnji vršilac dužnosti direktora gazdinstva Nikola Janković nije pojavio na primopredaji, ali da je komisija taj posao obavila bez njega.

On je istakao da su članovi komisije, koji su došli da izvrše primpredaju, rekli da se to može obaviti bez Jankovića, jer je on bio vršilac dužnosti direktora i na čelo gazdinstva nije došao konkursom.

"Novi direktor je ušao u upravu. Komisija je izvršila svoj posao, kancelarije smo otključali, a ono što se nije moglo otključati, otvoreno je u prisustvu policije", rekao je Bosnić.

Bosnić je istakao da su ovom primopredajom konačno završeni protesti radnika, koji su od 31. oktobra tražili smjenu Jankovića, te da od ponedjeljka, 19. novembra kreću sa radnim obavezama.

On je podsjetio da je primopredaja dva puta bila osporavana i da su radnici 17 dana protestovali i čekali da neko čuje njihov zahtjev da Janković bude razriješen sa funkcije.

"Otpuštao je radnike iz Drvara i Istočnog Drvara, prijetio otkazima, suspenzijama, vrijeđao drvarsku djecu, porodice poginulih boraca, ratne vojne invalide, ništa mu nije bilo sveto. Mi smo imali samo jedan zahtjev, a to je da Janković ode sa čela preduzeća i da dođe čovjek koji će časno i pošteno da obavlja svoju funkciju", napomenuo je Bosnić.

Radnici, koji su protestovali, ispričali su Srni da će se od ponedjeljka vratiti na posao da bi plan rada realizovali u predviđenom roku.

Dosadašnji vršilac dužnosti direktora gazdinstva Nikola Janković rekao je ranije da direktore šumskih gazdinstava imenuje i razrješava Uprava "Šuma Republike Srpske", odnosno generalni direktor, a ne resorno Ministarstvo i da priznaje samo rješenje generalnog direktora o njegovoj smjeni.

Srpski delegat u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH Mile Marčeta, koji je podržao radnike, ranije je u izjavi Srni zahvalio Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Vladi Srpske, Sindikatu Šumskog gazdinstva iz Istočnog Drvara, radnicima i načelniku opštine Milki Ivanković.

Radnike su podržali novoizabrani poslanik SNSD-a u parlamentu Republike Srpske Nikola Špirić, načelnik Drvara Goran Broćeta, načelnik Istočnog Drvara Milka Ivanković, Sindikat ŠG "Klekovača-Potoci" u Istočnom Drvaru, porodice poginulih boraca, ratni vojni invalidi i stanovništvo Drvara koje se nalazi u federalnom dijelu.