Kečo: Investicije, inovacije, podrška talentima i zajednici temelj su uspjeha

Velika investicija u novi UHT pogon u Gradačcu, odlični rezultati poslovanja, širenje distribucijske mreže, Halal certifikacija i ostale brojne aktivnosti i uspjesi obilježili su poslovanje Lactalisa BH u 2023.

O postignućima kompanije u protekloj godini i trendovima i statistikama u tekućoj godini, govori direktor Kenan Kečo.

S ponosom ističem kako je poslovanje kompanije Lactalis BH u 2023. godini po svim parametrima izuzetno uspješno. Kontinuiranim naporima i predanim radom zadržavamo visoke standarde kvaliteta i kad je u pitanju predanost kvalitetu, ne odstupamo. U 2024. godini, rezultati našeg poslovanja su nastavili pozitivan trend, demonstrirajući našu odlučnost i sposobnost da se uspješno prilagođavamo i rastemo. Podsjetiću na našu najvažniju investiciju koja je i obilježila 2023. godinu, UHT pogon u Gradačcu vrijedan 4,6 miliona KM koji je podržao razvoj lokalne ekonomije i kreiranje novih radnih mjesta.

Kontinuirano raste prodaja i vaše poslovanje se širi. Koji to faktori, po Vašem mišljenju, igraju ključnu ulogu u postizanju tog uspjeha?

Stalno ulaganje u tehnologiju, unaprijeđenje procesa proizvodnje i inovacije kako bismo osigurali visok standard kvaliteta naših proizvoda. Kvalitet nam omogućava privlačenje novih i zadržavanje lojalnih kupaca. Uopšte, podržava snagu brendova na tržištu. Stalno posvećeno analiziramo šta to kupci žele i prilagođavamo svoju ponudu kako bismo zadovoljili potrebe različitih ciljnih grupa. Izgradili smo i široku distribucijsku mrežu kako bismo osigurali dostupnost naših proizvoda širom BiH i inostranstva. Poseban uspjeh je da smo u 2023. godini povećali broj zemalja u koje izvozimo naše proizvode proizvedene u našoj mljekari Inmer u Gradačcu i da taj trend nastavljamo.

Koje to konkretne inovativne strategije smatrate ključnim za vaše poslovanje?

Mi stalno ulažemo u tehnološke inovacije u proizvodnim procesima kako bismo povećali učinkovitost, smanjili troškove a poboljšali kvalitet naših proizvoda. Primjena naprednih tehnologija poput automatizacije, digitalizacije i analitike podataka omogućava nam bolje upravljanje proizvodnjom i agilnost u promjenama na tržištu. Nakon prošlogodišnje velike investicije, za ovu godinu planiramo dodatne usmjerene prema proširenju kapaciteta fermentacije u proizvodnji fermentiranih proizvoda, što će dodatno osnažiti našu konkurentnost i doprinijeti daljnjem rastu naše industrije.

U prošloj godini zabilježen je značajan rast prometa kad je Lactalis BH u pitanju?

Tako je. Ponosan sam što se možemo pohvaliti rastom prometa u 2023., od +10,4% u odnosu na 2022. godinu. Zapravo je i to rezultat kontinuiteta u razvoju ljudi i poslovanja, predanog rada našeg tima, i strateških odluka koje smo donosili i potom provodili kako bismo unaprijedili naše poslovanje. Robne marke Lactalis Group danas se prodaju u više od 160 zemalja širom svijeta, od kojih su najpoznatije Président, Galbani, Parmalat, Lactel, Dukati mnoge druge. Kompanija Lactalis BH, dio je Lactalis Group, a danas se nalazi u samom vrhu mliječne industrije u BiH.

Mljekara Inmer koja posluje u okviru Lactalis grupe kao lider u mliječnoj industriji svoje proizvode je okitila Halal oznakom, koliko je to značajno?

Nakon uspješnog procesa certificiranja, Mljekara Inmer je uspješno odgovorila na sve zahtjeve Agencije za Halal kvalitetu, te sada uz standarde, kao što su ISO 9001, ISO 14001, HACCP i IFS food, novim Halal certifikatom daje do znanja kupcima u BiH i šire da se misli na njihove zahtjeve i potrebe. Halal certifikat koji sada ima naša kompanija Lactalis BH svako pruža dodatno povjerenje potrošačima koji traže Halal proizvode, ističući posvećenost kompanije visokim standardima kvalitete.

Pored rasta prodaje, standardizacije i ulaganja u proizvodne kapacitete, ulažete i u razvoj uposlenika i njihovu edukaciju?

Lactalis grupa zapošljava više od 80.000 zaposlenika u 94 zemlje, tako da je to jedna armija ljudi koja garantuje uspjeh ako se kontinuirano ulaže u njihov razvoj. Stoga i mi ovdje kontinuirano organiziramo edukacijske programe, treninge i radionice kako bismo im pružili priliku za osobni i profesionalni napredak. Pokrenuli smo projekt "MENTORSTVO - Mentor Me" s ciljem identifikacije talenata za mentorske uloge. Na temelju preporuka zaposlenika, identificirano je 35 ljudi na razini Lactalisa BH koje su predložene kao mogući mentori. Oni su potom prošli edukacije kako bi izbrusili vještine potrebne za mentoring - spremnost na dijeljenje znanja, sposobnosti slušanja i empatije - kako bi podržali profesionalni razvoj svojih kolegama. Kroz Controlling Seeds projekat podstičemo razvoj onih koji imaju potencijale za menadžera u kompaniji kroz unapređenje tehničkih i mekih vještina u oblasti kontrolinga.

Planovi za ostatak godine?

I dalje su nam društveno odgovorno poslovanje, posvećenost zajednici kroz projekte iz ovog segmenta u fokusu. Bili smo među prvim kompanijama koje su prve podržavale inicijativu za ukidanje PDV-a na doniranu hranu. Ponosni smo na zakon koji je omogućio više donacija, manje uništavanja hrane, snažnije javne kuhinje. Tim Lactalisa BH i mljekare Inmer je u saradnji s inicijativom Let's do it u više navrata organizovao akcije čišćenja na Bjelašnici, Igmanu i oko jezera Vidara kod Gradačca i time obilježavao Svjetski dan čišćenja. Organizovali smo nekoliko akcija pošumljavanja i kako smo toj aktivnosti veoma posvećeni, razvili smo još jedan projekat koji realizujemo u saradnji sa školama u BiH. Osmislili smo i finansiramo jednogodišnji projekat fokusiran na aktivnosti namijenjene dodatnom poboljšanju obrazovnog i sportskog iskustva djece i mladih koji žive u SOS Dječijim selima u Sarajevu i Gračanici tokom 2024. Lactalis grupacija se obavezala i da će do 2025. godine 100% ambalaže sadržati informacije o upravljanju otpadom, kao i da će povećati količinu recikliranog materijala uključenog u ambalažu. U okviru projekta "Zona izvrsnosti" Lactalis BH je organizovao akcije sadnje u deset škola širom Bosne i Hercegovine. Ukupno je donirano oko 200 sadnica, što ima za cilj podizanje svijesti o važnosti očuvanja prirode i ekološke osviještenosti među mladima. Visok kvalitet u svemu što radimo, još inovacija, novih proizvoda i novih unaprjeđenja, podrazumijevamo.

