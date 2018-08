Kinezi pojačali snagu i podigli vrijednost elektrane Kamengrad

BANJALUKA - Kineski investitori koji su zainteresovani za gradnju termoelektrane Kamengrad u Sanskom Mostu odlučili su da značajno promijene njene tehničke karakteristike, čime bi i vrijednost projekta sa 1,2 milijarde KM skočila na 1,5 milijardi KM.

Prvobitni plan investitora bio je da se izgrade dva bloka jačine od po 215 MW, ali su se u "China Energy Group" predomislili i odlučili da snaga blokova bude po 350 megavat-časova.

Kako nam je rečeno u Agenciji za unapređenje stranih investicija u BiH (Fipa), zbog toga je odgođeno potpisivanje sporazuma o izgradnji termoelektrane, koje je bilo planirano za 7. jul, na 7. samitu 16 premijera zemalja centralne i istočne Evrope sa premijerom Kine (16+1). Ipak, kako kažu, na ovom projektu se radi veoma intenzivno, a u toku je izrada studije predizvodljivosti s obzirom na to da prethodna zbog promjene plana više ne vrijedi.

"Ekipe kineskog investitora gotovo neprekidno rade na terenu skupa sa domaćim partnerom i očekuju da će se uskoro moći pristupiti potpisivanju ugovora", kazali su nam u ovoj agenciji.

Poručuju kako investitor ovog projekta ima njihovu punu podršku, u cilju realizacije ovog veoma značajnog projekta.

Dodaju kako ne postoje bilo kakvi birokratski problemi koji usporavaju projekat te da redovno prate situaciju.

Podsjećamo, na 6. samitu 16 premijera zemalja centralne i istočne Evrope sa premijerom NR Kine, koji je održan u novembru prošle godine, potpisan je Memorandum o saradnji na realizaciji projekta Rudnika i termoelektrane Kamengrad između kineske grupacije "China Energy Group" i domaće kompanije "Lager" iz Posušja, a koja ima koncesiju za eksploataciju uglja.

U "Lageru" nisu bili previše rječiti te su nam kratko kazali kako se plan mijenja jer su Kinezi spremni investirati u termoelektranu većeg kapaciteta.

"U toku je studija predizvodljivosti i ne možemo precizirati kada bi mogao biti potpisan ugovor o izgradnji. Da li će to biti za mjesec, dva, pet ili šest, bilo bi neozbiljno reći", poručili su u ovom preduzeću.

Koliku god snagu termoelektrana bude imala i bez obzira kada počinju radovi, to sigurno neće obradovati one koji se bave zaštitom životne sredine, a koji poručuju da će uticaj ovog postrojenja na nju biti nesaglediv. Kako kažu, mimo uticaja na zdravlje, koji su neminovni, radom termoelektrane dolazi i do zagađenja zemljišta ne samo dekompozicijom štetnih materija, već i odlaganjem šljake i pepela kao nusprodukta nakon sagorijevanja uglja, koji dalje vrši zagađenje podzemnih i površinskih voda.

Centar za zaštitu životne sredine iz Banjaluke je u kontaktu sa lokalnim stanovništvom još od novembra prošle godine, kada je i najavljena gradnja.

"U martu smo organizovali tribinu u Sanskom Mostu, kako bismo građane i građanke obavijestili o kakvoj suludoj i neekonomski isplativoj investiciji se radi. Prvi put jedna lokalna zajednica je jasno stala iza riječi da ne žele prihvatiti izgradnju TE Kamengrad. Vijećnici Opštinskog vijeća u Sanskom Mostu isto tako su donijeli odluku da u slučaju da dođe do novih planova za izgradnju TE Kamengrad mora se organizovati referendum, gdje će građani i građanke imati mogućnost da se izjasne o jednoj tako velikoj investiciji u njihovom okruženju", kazala je Duška Kudra iz ovog centra.