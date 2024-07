Kinezi proizveli novi voz (FOTO)

​Kina je proizvela metro voz od ugljeničnih vlakana koji je znatno lakši i energetski efikasniji od tradicionalnih vozova, saopštio je projektant voza CRRC Qingdao Sifang Co. Ltd.

Voz, nazvan CETROVO 1.0, predstavljen je u Ćingdau, u istočnoj kineskoj provinciji Šandong.

#CRRC has built the passenger train made from carbon fibre. The train Cetrovo 1.0.’s main load-bearing structures – including car body and bogie frame – are built with carbon fibre composite materials. That makes its body and frame 25 per cent and 50 per cent lighter,… pic.twitter.com/zSFG1qWj3P