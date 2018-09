Kinezi se povlače iz kapitalnog projekta u BiH

SARAJEVO - Kineski konzorcijum definitivno će se povući nakon septembra iz kapitalnog projekta gradnje Bloka 7 Termoelektrane Tuzla.

Riječ je o konzorcijumu China Gezhouba Group Company Ltd - CGGC i China Energy Engineering Group, Guangdong Electric Power Design Institute Co. i Ltd - GEDI, a informaciju o povlačenju su za portal Klix.ba potvrdili zastupnici navedenog kineskog konzorcijuma u BiH.

Kako su rekli, kineski investitori očekivali su da Parlament FBiH još na početku ove godine da zeleno svjetlo za izgradnju ovog bloka, najveće poslijeratne investicije u BiH teške 1,5 milijardi KM.

Inače, Vlada FBiH je još na hitnoj sednici održanoj 24. novembra 2017. godine prihvatila zaključak tima za pregovore te je odobrila aktivnosti na usaglašavanje teksta garancije FBiH i drugih finansijskih dokumenata koji proizilaze iz Sporazuma o kreditnoj liniji između Elektroprivrede BiH i Cexim Banke Kine.

Na telefonskoj konferenciji održanoj 22. januara i 9. februara 2018. godine Cexim Banka je prihvatila većinu prijedloga Tima za pregovore. U maju je sve jednoglasno usvojeno, ali u Ministarstvu finansija FBiH je sve bilo privremeno stopirano.

Vlada FBiH je tek 17. avgusta izdala garanciju za gradnju ovog kapitalnog projekta, a sve je na jučerašnjoj sjednici aminovala i Skupština dioničara Elektroprivrede BiH, ali ispostaviće se, kasno.

Naime, šanse da se još u naredne dvije sedmice održi sednica Predstavničkog doma, kao i Doma naroda Parlamenta FBiH kako bi se odobrio ovaj kapitalni projekt su ravne nuli, potvrđeno je za Klix.ba u toj zakonodavnoj instituciji.