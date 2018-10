Kinezi srezali rezerve banaka, berze u padu

PEKING - Kineske berze su u padu, jer je investitore unervozila odluka Narodne banke Kine da sreže nivo obaveznih rezervi banaka u nastojanju da postakne privredni rast.

PBOC je u nedjelju najavila mjeru smanjenja nivoa obaveznih rezervi, odnosno količine gotovine koju većina komercijalnih banaka mora da drži u centralnoj banci, navodi CNBC.

Aktuelni nivo obaveznih rezervi iznosi 15,5 odsto za velike institucije i 13,5 odsto za manje banke, a od 15. oktobra biće smanjen za 100 bazičnih poena, saopštila je centralna banka.

"Smanjenje obaveznih rezervi za 1,0 odsto je bilo neočekivano, jer će osloboditi oko 700 milijardi juana (oko 101,72 milijarde dolara) u kineski bankarski sistem", ocjenjuje Fransis Lun iz kompanije Geo Sekjuritis za CNBC.

"To je zaista dosta novca. Mislim da je vlada zabrinuta da će ekonomija usporiti i da će tržište akcija pasti", rekao je Lun.

Većina berzi u kontinentalnom dijelu Kine je zbog takve odluke centralne banke danas u padu, pri čemu su šangajski i šenženski indeks izgubili više od 3,0 odsto vrijednosti tokom trgovačkog dana.

Akcije svih vodećih kineskih banaka su takođe pale nakon odluke PBOC-a, pri čemu su deonice "Industrial and Comertianl Bank of China" pale za čak 3,8 odsto, banke "China construction" za više od 4,0 odsto, a "Agriculture Bank of China" za 2,5 odsto.

(B92)