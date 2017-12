Kinezi zainteresovani za gradnju puteva u Srpskoj

BANJALUKA - Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić rekao je da su velike kineske kompanije veoma zainteresovane za sve projekte izgradnje auto-puteva i puteva kroz Srpsku, među kojima su put od Banjaluke prema Mliništu i auto-put Banjaluka-Prijedor-Novi Grad.

Trninić je naveo da Kineze interesuje i Koridor "Pet ce", dio od Vukosavlja do Brčkog, ali i auto-put od Brčkog do Bijeljine.

U vezi sa realizacijom projekata sa Kinezima, Trninić kaže da je resorno ministarstvo prije nekoliko dana uputilo dopis kineskoj Ambasadi u Sarajevu da pokrenu inicijativu za potpisivanje međunarodnog sporazuma između Kine i BiH.

"Taj sporazum bi omogućio da favorizujemo kineske kompanije pri odlučivanju za investitore, a sa kojima smo već u poodmaklim razgovorima", rekao je Trninić za "Večernje novosti".

On je rekao i da se u vezi sa trasom puta Sarajevo-Beograd nepotrebno dižu tenzije jer Srpska ima strateška dokumenta koja regulišu i to pitanje.

"Srpska je definisala tri pravca tog puta. Prvi je veza sa Koridorom `Pet ce` do Srbije, od Vukosavlja preko Brčkog i Bijeljine, pa do granice sa Srbijom. Drugi je brzi put Istočno Sarajevo-Pale-Sokolac-Rogatica, pa do Višegrada. Treća ruta je auto-put od Doboja preko Zvornika za Loznicu u Srbiji. Ove rute su u planu da se rade, a sve zavisi od finansijskih mogućnosti. Definitivno će ovi putevi biti građeni u narednom periodu", ističe Trninić.

On je naglasio da deklaracija koju je u vezi sa putem Sarajevo-Beograd nedavno usvojio parlament BiH na prijedlog Mladena Bosića nema veze sa interesima Srpske i njenim strateškim dokumentima u toj oblasti.

Trninić je rekao da usvajanje seta zakona o akcizama omogućava da bude realizovan plan Srpske na planu izgradnje putne mreže.

"Međunarodne finansijske institucije, zbog usvajanja akciza, mogu da nam obezbijede i dio finansijskih sredstava, jer imamo odakle da ih vraćamo. Infrastrukturni projekti širom svijeta se rade iz kreditnih sredstava, pa ne vidim zašto tako ne bi i kod nas", navodi Trninić.

On je istakao da novac od akciza neće ići u budžetsku potrošnju.

"Normalno je da će biti opterećenje na cijene zbog povećanja cijena goriva, ali, opet, ako želimo moderne puteve, da privlačimo investitore i otvaramo nova radna mjesta, to je neminovno. I sa povećanjem akciza na gorivo u BiH će gorivo biti najjeftinije u regionu", rekao je Trninić.

Kada je riječ o "Željeznicama Republike Srpske", Trninić je naveo da će, prema planu restrukturisanja, do 2021. godine broj zaposlenih u toj firmi biti smanjen za 1.000.

"Svi radnici će biti ispoštovani, a zaostaci prema njima isplaćeni", dodao je Trninić.