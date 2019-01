Kinezima isplaćeno pola milijarde evra

PODGORICA - Crna Gora je kineskoj kompaniji Chine road and Bridge Corporation (CRBC) za izgradnju prioritetne dionice auto-puta Bar-Boljare, od početka izvođenja radova 2015. godine do kraja prošle, ukupno isplatila 511,68 miliona od planiranih 809,57 miliona evra, saopšteno je Dnevnim novinama u Ministarstvu finansija.

Od tog iznosa, kako su objasnili, iz sredstava kineske Exim Banke isplaćen je 431.328.916,10 eura, odnosno 591.697.007,12 dolara, dok je iz budžetskih sredstava izdvojeno 80.355.895,03 eura.

“Zaključno sa 31. decembrom prošle godine ukupan isplaćeni iznos je 511.684.811,13 eura”, precizirali su u Ministarstvu.

CRBC-u je u prošloj godini, kako su kazali u resoru Darka Radunovića, za prioritetnu dionicu Smokovac-Uvač-Mateševo isplaćeno 164,16 miliona eura.

“Od početka 2018. godine iz sredstava Chinese Exim Banke isplaćeno je 135.934.436,92 eura, odnosno 186.474.860,57 dolara, dok je iz budžeta izdvojeno 28.227.457,51 euro. Ukupan isplaćeni iznos zaključno sa 31. decembrom prošle godine je 164.161.894,43 eura”, naveli su u Ministarstvu.

Kinezima je u 2018, kako su dodali, najviše novca isplaćeno u decembru i to 25.796.818,77 evra.

U Ministarstvu su istakli da je prvobitno planirano da se do sredine maja 2019. godine, kompletiraju radovi i, u skladu sa tim, izvrše sva plaćanja po osnovu realizacije prioritetne dionice autoputa.

“Izvjesno je da će doći do produžetka radova na dionici Smokovac-Uvač-Mateševo zbog čega će i dinamika realizacije plaćanja biti izmijenjena. Od ukupno planiranih 809.577.356,14 eura do kraja 2018. godine, isplaćeno je 511,68 miliona dok bi preostali iznos trebalo da bude isplaćen po dinamici realizacije radova, čija se finalizacija očekuje do kraja 2020. godine”, istakli su u Ministarstvu.