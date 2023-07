Kiša sasjekla prihode "Šuma Republike Srpske"

BANJALUKA – Uskoro će biti izvještaj o poslovanju "Šuma Republike Srpske" za šest mjeseci ove godine i on neće biti dobar, jer vrijeme nije bilo povoljno, rekao je danas Slaven Gojković, direktor ovog javnog preduzeća.

On je kazao da je zbog gubitaka pojedinih šumskih gazdinstava prošle godine smijenjeno nekoliko direktora.

"Radimo još uvijek analizu, a promijenjeno je već četiri, pet direktora i posao još nije završen", naveo je Gojković.

U Administrativnom centru Vlade Republike Srpske održana je prezentacija i predstavljen je novi informacioni sistem ovog javnog preduzeća, koji bi, kako je rečeno, trebao "olakšati poslovanje "Šuma RS", te onemogućiti bilo kakve zloupotrebe".

"Projekat je doveden do kraja što se tiče implementacije informacionog sistema. Krećemo u punom kapacitetu sa njegovom primjenom, te se od danas neće tolerisati namjerne greške kako bi se sistem izbjegavao. On je uveden kako bi imali što brži i bolji kvalitet rada. Do sada nismo mogli imati odmah podatke, a sada ćemo ih imati u realnom vremenu. Mnogo veća je mogućnost kontrole rada, i moći ćemo da pratimo i onemogućimo ljudima da se potencijalno pravi šteta u nekom šumskom gazdinstvu", naglasio je Gojković.

Radovan Višković, predsjednik Vlade RS, kazao je da se na ovo dugo čekalo.

"Informacioni sistem će olakšati poslovanje "Šuma RS", te se njime onemogućavaju bilo kakve malverzacije kojih je bilo, ako ćemo iskreno.

Ova kartica će doprinijeti u prihodovnom smislu, kako se ne bi "fingirala" poslovanja u nekim gazdinstvima. U ministarstvu poljovrivrede, šumarstva i vodoprivrede RS će imati sve realne podatke ko je šta uradio imenom i prezimenom, ko je od kupaca šta dobio, koju klasu i kvalitet, da li je bilo nekih preferiranja određenih kupaca, što se dešavalo u prethodnom vremenu. Primjenom ovog sistema rukovodiocima gazdinstava, poslovnih jedinica, biće omogućen uvid šta je na njegovom terenu urađeno kako bi se spriječile mahinacije. Od danas ugovori koji su potpisani sa drvoprerađivačima moraju biti u punom kapacitetu. Od sada u resornom ministarstvu imamo resor koji će imati uvid u stanje u ovom preduzeću. Ovo nije nikakva kontrola, ali je Vlada RS 100 odsto vlasnik "Šuma RS" i ima apsolutno pravo i obavezu da vidi kako se radi tamo", pojasnio je Višković.

Dodao je da je ovaj sistem koji je implementirala kompanija "Prointer ITSS" koštao oko 19 miliona sa PDV-om, te da računice kažu da će se uštedama koje će on donijeti taj iznos otplatiti u veoma kratkom roku.

"Od sada se sve 100 odsto u "Šumama RS" radi zakonito, te je sve transparentno i javno", istakao je Višković.

Vladimir Perišić, direktor kompanije Prointer ITSS, kazao je da je prezentovan ovaj kompleksan sistem koji je pušten u funkciju, te sada doživljava svoju punu primjenu.

"Tu su tri velike cjeline, 33 poslovna modula sa podmodulima i koji čine jedan ogroman poduhvat koji smo svi zajedno uradili. Nadam se da će on tek da pokaže zašto je implementiran i koje su to dobrobiti koje će on da donese prije sve u finansijskom smislu", naveo je Perišić.