Ko je Linda Jakarino, nova šefica Twittera: Zovu je "baršunasti čekić"

Kada je Ilon Mask u decembru 2022. obećao da će odstupiti s mjesta izvršnog direktora Twittera, rekao je da će otići čim nađe "nekog dovoljno glupog da preuzme posao".

I našao je nekog, Lindu jakarino. Ali, njen poslovni trag daleko je od atributa "glup". Čini se ipak da je kontroverzni milijarder pronašao dostojnog nasljednika na tronu Twittera.

U zagonetnom tweetu u četvrtak naveče, Mask je objavio da je imenovao novog izvršnog direktora koji će "početi raditi za (otprilike) šest sedmica".

Nekoliko časova kasnije potvrdio je da je posao dobila Linda Jakarino, voditeljica oglašavanja u američkom medijskom divu NBCUniversal.

Jakarino će se "primarno fokusirati na poslovne aktivnosti, a ja ću se fokusirati na dizajn proizvoda i novu tehnologiju", pojasnio je Mask.

"Radujem se saradnji s Lindom na transformaciji ove platforme u X, aplikaciju za sve."

I am excited to welcome Linda Yaccarino as the new CEO of Twitter!@LindaYacc will focus primarily on business operations, while I focus on product design & new technology. Looking forward to working with Linda to transform this platform into X, the everything app. https://t.co/TiSJtTWuky