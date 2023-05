Ko je biznismen koji dovodi Hilton u BiH

SARAJEVO - Prije nekoliko dana je najavljeno da će u BiH biti odvorena dva hotela iz grupacije Hilton.

Kompanija Interšped Sarajevo dobila je franšizu i najavila da će do 2026. godine otvoriti dva hotela, jedan u Mostaru – Neretva Mostar Tapestry Collection by Hilton i jedan u Sarajevu – Hampton by Hilton Sarajevo City Centre.

Franšizni ugovori potpisani su u hotelu Waldorf Astoria u Berlinu.

Hampton by Hilton Sarajevo bit će smješten u ulici Maršala Tita, kod bivšeg McDonaldsa. Iako je Hampton by Hilton zapravo hotel srednje kategorije, za razliku od drugih unutar grupacije Hilton hotela, ova vijest ipak je privukla mnogo pažnje domaće javnosti.

Ko dovodi Hilton u BiH

Vlasnik kompanije Interšped Sarajevo je Halim Zukić. Riječ je o biznismenu koji je vlasnik većeg broja firmi u BiH koje posluju s različitim uspjehom, a okušao se i u politici i graditeljstvu. Po nekim projektima koje realizuje, može se zaključiti da je ljubitelj prirode i vizionar.

Zukić je nekadašnji vlasnik poznate domaće osiguravajuće kuće – VGT osiguranje Visoko. On je VGT prodao austrijskom Grawe osigurnje 2017. godine kada je i kupio dionice Interšpeda, čiji je danas jedini vlasnik.

No, interšped godinama posluje s gubicima. Prošle godine je gubitak bio 423 hiljade KM, dok su ukupni prihodi za cijelu godinu bili 310 hiljada KM.

Zukić je vlasnik i kompanije Remis koja je lani imala prihode od 5,9 miliona KM i dobit od 124.635 KM. Preko Remisa, vlasnik je firme Transport Kakanj koja takođe posluje pozitivno. Lani je imala prihode od skoro 600 hiljada KM i dobit od 648 KM, prenosi Biznisinfo.ba.

U vlasništvu Remisa je i firma AMS iz Zenice koja je u 2022. imala prihode od 69.866 i gubitak od 17 hiljada maraka. Zukić je i vlasnik firme WIeNER d.o.o. Visoko. Ova firma lani je imala skromne prihode od oko 20 hiljada KM i napravila je gubitak od preko 300.000 KM.

S druge strane, njegova kompanija Interšped je suvlasnik “Slobodne zone Visoko” i vlasnik firme Neretva d.o.o. Visoko.

Osim toga, Zukić je i investitor u projekt Viland, turistički resort u mjestu Lužnica kod Visokog. Zamišljeno je da bude opremljen brojnim sadržajima kao što je brand hotel, kamping, glamping te piknik i event zonom sa ljetnim pozornicama. Dobar dio sadržaja tek treba biti izgrađen.

Zukić je kupio Hotel Neretva u Mostaru, jednog od prijeratnih simbola tog grada. Obnova je počela prije četiri godine. Riječ je o hotelu koji će, kako je sada dogovoreno, biti Hilton.

Osim toga, 2016. Zukić je bio kandidat tadašnje koalicije SDA-SBB za gradonačelnika Visokog. Osvojio je oko šest hiljada glasova i zauzeo drugo mjesto. Dvostruko više glasova osvojila je nezavisna kandidatkinja Amra Babić koja je pobijedila.

U svakom slučaju, otvaranje hotela iz grupacije Hilton dobra je vijest za BiH i sigurno će doprinijeti turističkoj ponudi Sarajeva i Mostara.