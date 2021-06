Koliko Kinezi planiraju da proizvedu zlata ove godine u Srbiji

"Ziđin koper Srbija" u Boru povećaće proizvodnju bakra i zlata, najavljeno je iz ove kompanije.

"U 2020. godina proizvodnja je povećana na 53.271 tonu bakra, što je povećanje za 27,28 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Količina zlata od 1.668 kilograma je povećanje od 59,91 odsto takođe u odnosu na prethodnu godinu", kaže glavni inženjer na nivou kompanije "Ziđin" Bendžamin Đao.

Kako dodaje, plan za 2021. godinu je oko 73.000 tona bakra.

"To je povećanje od 38 odsto. U naredne dvije ili tri godine plan je da povećamo kapacitet na 190.000 tona do 2024. godine. Plan za količinu katode je više od 180.000 tona", navodi on.

Ukupna ulaganja kompanije do kraja aprila iznose 630 miliona dolara.

"Do kraja godine treba da uložimo 820 miliona dolara. Naravno da imamo u planu i da proširimo investicije, pa će do kraja 2024. godine to ukupno biti milijarda i 260 miliona dolara", tvrdi.

Kada je u pitanju navedeno zlato, teško je procijeniti koliko će ga biti u narednom periodu.

"Nije tako lako donijeti plan za količinu zlata, zato što je to sekundarni proizvod pri proizvodnji bakra. Okvirno, planirano je 5,6 tona do kraja 2024. godine", ističe Đao.

Direktor sektora za ljudske resurse u ovoj kompaniji, Huang Džaoi, podsjetio je da je dogovoreno da za šest godina broj zaposlenih neće biti manji od 5.000.

"Kada smo preuzeli RTB Bor 2018. godine ukupan broj zaposlenih bio je 4.970. U decembru 2019. godine taj broj je bio 5.293. U decembru 2020. godine broj zaposlenih je bio 5.423", naglasio je Džaoi.

Konačno, krajem maja ove godine u kompaniji su evidentirana 5.662 zaposlena.

Uz to, kazao je, kada je riječ o novozaposlenima, dosta pažnje posvetili su lokalnim studentima.

"Takođe, više od 200 zaposlenih je dobilo posao po osnovu toga što su članovi porodica onih koji su otišli u penziju", rekao je.

Kako je naglasio, 98 odsto zaposlenih čini lokalno stanovništvo.

(B92)