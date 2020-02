Koliko će Brexit koštati Veliku Britaniju?

LONDON - Konstantna neizvjesnost u vezi s budućnošću trgovinskih odnosa Velike Britanije s Evropskom unijom mogla bi koštati britansku privredu do kraja godine 4,4 milijarde funti, a do kraja decenije čak i 15 milijardi funti, procjenjuje u izvještaju međunarodna organizacija "Rand Europe" (Research and Development Corporation).

Posljednje vijesti govore da Velika Britanija očekuje da će EU ponuditi Londonu sporazum o slobodnoj trgovini sličan onome koji ima s Kanadom, rekao je britanski ministar spoljnih poslova Dominik Rab.

Rab je ponovio da bilo koji sporazum neće zahtijevati veliko usklađivanje s pravilima bloka. Ovo je u više navrata ponovio i britanski premijer Boris Džonson.

Međutim, autori izvještaja osporavaju premijerova obećanja da će do kraja takozvanog prelaznog perioda, 31. decembra, zaključiti sporazum o slobodnoj trgovini u kanadskom stilu te upozoravaju da bi pregovori mogli potrajati budući da se Velika Britanija suočava s negativnim dugoročnim ekonomskim implikacijama ishitrenog dogovora.

A, te implikacije mogu ozbiljno naštetiti britanskoj ekonomiji. Naime, britanska ekonomija će bilježiti rast sve dok ne budu ispregovarani detalji novih dogovora, do 2025. rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) mogao bi se smanjiti za 11 milijardi funti, a do 2029. čak za 15 milijardi funti ukoliko se ne postigne novi sporazum.

U "Rand Europeu" istovremeno upozoravaju da će se svako smanjenje BDP-a odraziti na veće troškove jer će se država morati zaduživati, uz dodatni trošak godišnjih kamata od gotovo 1,3 milijarde funti do kraja 2020. godine i tri milijarde funti do 2025. godine.

"Rand Europe" upozorava da insitiranje premijera Borisa Džonsona da neće produžiti prelazni period nakon 31. decembra ove godine moglo bi dovesti do rizika od Brexita bez dogovora. Tada bi Velika Britanija bila suočena s nepovoljnim uslovima Svjetske trgovinske organizacije (WTO), što bi dovelo do dodatnog rizika od carina i izvoznih kvota.

U izvještaju se ističe i da će britanske saveznike, posebno SAD, zabrinuti eventualno produženje prelaznog perioda jer to donosi neizvjesnost.

O tome kako rizični politički potezi utiču na ekonomiju možda najbolje ilustruje i to da je britanska ekonomija već zabilježila negativne ekonomske posljedice zbog referenduma o izlasku iz EU u 2016. godini jer su potrošači smanjili potrošnju, a kompanije obustavile investicije.

(Bloomberg)