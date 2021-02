Koliko je bogat prvi čovjek Twittera

Glavni šef Twittera Džek Dorsej pravi je primjer luksuza. Poznat je kao kontroverzan lik koji zbog svojih izjava, životnog stila, postova i ledenih kupki koje su dio njegove svakodnevnice, dobija i niz kritika.

Sa 15 godina napravio je softver kojeg i dan danas koriste neke taksi kompanije. Kad nije obilazio radnje sa elektronskom opremom bio je čest gost i punk – rock koncerata. Kratko je na Univerzitetu Misuri studirao nauku i tehnologiju, pa se prebacio na Univerzitet Njujork prije nego što je u potpunosti odustao od studiranja. Godine 2000. izgradio je jednostavni prototip koji mu je omogućio da svoje prijatelje informiše o svom životu uz pomoć BlekBerija i poruka preko mejla. Niko zapravo nije bio previše zainteresovan za to, pa je na neko vrijeme odustao od te ideje.

Dobio je posao u kompaniji Odeo, u kojoj je upoznao svoje buduće kolege s kojima je osnovao Twitter. Odeo je propao 2006. godine, pa se Dorsej vratio svojoj ideji sa porukama, i tako se rodio Twitter. Svoj prvi tvit je napisao 21. marta 2006. godine.

Postao je CEO sa 30 godina. Do 2008. godine Vilijams je preuzeo poziciju CEO-a, a Dorsej je postao šef odbora u Twitteru i odmah se bacio na nove projekte. Uložio je u Forskver i pokrenuo startap za plaćanje Skver koji omogućava vlasnicima malih biznisa da prihvate plaćanje kreditnom karticom putem pametnih telefona. Godine 2011. radio je intervju sa američkim predsjednikom Barak Obamom u prvom Twitter Town Hallu. Morao ga je podsjetiti da svoje odgovore drži u okviru 140 znakova, što je bio tadašnji limit objava. Twitter je na javno tržište izašao u novembru 2013. godine, i za samo nekoliko sati Dorsej je bio milijarder. Danas se procjenjuje da je "težak" 5,1 milijardu dolara.

Jede jednom dnevno i posti vikendom

Mark Zakerberg mu je poslužio kozu koju je sam ubio. Dorsej je za Roling Stone pričao o tom ručku, 2011. godine. Rekao je da je koza poslužena hladna, i da se on držao salate. Njegove prehrambene navike izazvale su niz kritika. Kad se pojavio na podkastu sa guruom koji je ranije rekao kako vakcine uzrokuju autizam, Dorsej je rekao da jede jednom dnevno, posti cijelog vikenda i redovno se kupa u ledenim kupkama. Kaže da kada je prvi put postio osjećao se kao da halucinira.

"Bilo je to jako čudno stanje. No kad sam to napravio sljedeća dva puta, postalo mi je jasno koliko se našeg dana vrti oko hrane i kako mi se događa da kada puno duže postim, kako mi se vrijeme usporava", rekao je.

Njegov romantični život prepun je misterije. Godine 2018. navodno je bio u vezi sa Sports Ilustrejted modelom Raven Lin Kornil. Mediji su ih vidjeli krajem prošle godine na jednom partiju tokom Njujorškog Fešn wika. A pisali su i kako se među njegovim bivšima nalazi i glumica Lili Kole i balerina Sofijan Silve. Veliki je obožavaoc kriptovaluta, a često objavljuje tvitove o njihovim vrlinama. Posebno je obožavaoc bitkoina, koje je početkom godina opisao "elastičnima" i "principijelnima". Medijima je rekao kako je maksimalno iskoristio 10.000 dolara sedmično ograničenje potrošnje na Skvers Keš Ep za kupovinu bitkoina.

