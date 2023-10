Kome će pripasti imovina Agrokomerca: Nekada gigant, danas u fazi raspada

VELIKA KLADUŠA - Loš odnos vlasti prema Agrokomercu iz Velike Kladuše, ovog privrednog giganta doveo je do raspada. Danas ima ogromna dugovanja i jedva stotinu radnika.

Zbog milionskih dugovanja, Sud u Cazinu donio je odluku o prodaji dijela imovine preduzeća u vrijednosti od 35 miliona maraka.

Mumin Pehlić radio je 40 godina u Agrokomercu. Danas bi, kaže, najradije suzu pustio gledajući šta je ostalo od nekadašnjeg privrednog giganta iz Velike Kladuše koji je izvozio proizvode u čak 43 zemlje.

Zbog milionskih dugovanja danas dio po dio imovine prelazi u privatne ruke.

"Pitanje za pravobranioca, federalnog, kantonalnog i opštinskog: Je li zakonito ovo prodano sve? Neka provjeri. Dioničarima je ostalo jako puno kapitala u Agrokomercu, a sve su prodali. Zašto su od najvećeg proizvođača na Balkanu napravljene ove ruševine. Je li ovo trebalo? Zašto je ovo urađeno?", kazao je Pehlić za BHRT.

Na uplate doprinosa čeka zajedno sa stotinama nekadašnjih radnika. Jedan od njih je i Osman Mustedanagić. Sada kada želi u penziju, tri godine koje je proveo tu, niko mu ne priznaje.

"Jednostavno su nestale. U knjižici stoje, a iz Sarajeva kada sam dobio papire, nema ih. Kamo sreće da sam jedini", ističe Mustedanagić.

I oni odani Fikretu Abdiću za čije se ime i veže razvoj Agrokomerca, izgubili su nadu u obnovu koju je po izlasku iz zatvora najavljivao. Za sunovrat, Abdići krive politiku, smatrajući da je misija vladajuće elite ispunjena, a to je konačni nestanak Agrokomerca.

"Ne možemo reći da nije potražnja za pilećim mesom, da ga ne uvozimo, kao i jaja… Imali smo šanse da to pokrenemo, ali nije bilo sluha. Od koga, prije svega, vlasti. Da li će se nešto naplatiti od tih sudskih presuda trebamo gledati kroz prizmu državne imovine. Kad se to riješi, to će otvoriti neka druga pitanja svih kriminalnih dešavanja koja su se dešavala unutar naših sudova – kaže Elvira Abdić Jelenović, zastupnica u Skupštini USK.

Za to vrijeme Agrokomerc ostaje bivši ekonomski gigant, predmet političkih igara, od čega građani nemaju koristi. Mašine koje su nekada radile punom parom danas uglavnom skupljaju prašinu u praznim halama Agrokomerca.

Nekadašnji privredni gigant koji je zapošljavao skoro 13.000 osoba danas i u fizičkom smislu skoro da i ne postoji, izvijestio je BHRT.

