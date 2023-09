Kompanija Bingo obilježava prvi rođendan banjalučkog centra

U subotu će biti godina dana od velikog otvaranja tržnog centra Bingo u Banjaluci.

Tim povodom iz ove kompanije su priredili nagradnu igru u periodu 23.9-30.9, a glavna nagrada je putovanje sa Robertom Dacešinom, Banjalučaninom koji svojom pozitivnom energijom privlači pažnju ljubitelja zanimljivih destinacija za putovanja.

Na sam dan rođendana u subotu 30.9. najavljuju cjelodnevni zabavni program, a ko će s Robertom u avanturu saznat ćemo odmah u subotu u 18 sati, kada će se održati izvlačenje dobitnika ove nagradne igre.

Bingo obećava zabavu i vrijedne nagrade i za one koje se taj dan nađu u kupovini. Naime, od 14 do 18 časova će biti kvizovi i igre sa Robertom Dacešinom gdje će oni najspretniji i najsretniji moći osvojiti vrijedne nagrade. Još jedan od razloga za dolazak u Bingo toga dana su i igre za djecu koje će biti od 11 do 14 časova, a pobrinuli su se i za degustacije i promotivne aktivnosti u marketu.

Ono što je najvažnije, tu su i velika sniženja u sklopu rođendanske ponude.

Sve informacije o nagradnoj igri možete pronaći na Pravila, a kompletnu rođendansku ponudu na Rođendanska ponuda.