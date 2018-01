Kompanija koja će graditi Pelješki most osam godina bila na crnoj listi Svjetske banke?

ZAGREB - Kineska kompanija China Road and Bridge Corporation (CRBC), koju je Hrvatska izabrala za gradnju Pelješkog mosta, osam je godina provela na crnoj listi Svjetske banke zbog sumnjivih i koruptivnih poslovnih praksi, piše Index.hr.

Kako navodi taj portal od 2009. do januara prošle godine CRBC - kao i China Communications Construction Company (CCCC), koja je nastala spajanjem CRBC-a i još nekoliko građevinskih kompanija - bile su kažnjene zabranom učestvovanjem u svim građevinskim projektima koje (su)finansira Svjetska banka zbog sumnjivog poslovanja na Filipinima 2002. godine.

CRCB se takmičio za učestvovanje u gradnji i popravci mreže puteva na Filipinima u projektu pod nazivom National Roads Improvement and Management Project (NRIMP 1), a prema istrazi Svjetske banke kineska kompanija se dogovorila sa dvije filipinske i jednom korejskom firmom da ponude dampinške cijene tokom prve faze tendera za NRIMP 1, koji je imao budžet od 33 miliona dolara.

Strani mediji: CRBC ima "problem s poslovnim imidžom"

Istraga Svjetske banke pokazala je da se CRBC bavio “prevarantskim poslovnim praksama” u svojim prijavama za javne tendere, što ipak nije spriječilo neke države u Aziji (Filipini i Malezija) i Africi (Zimbabve) da posluju s ovom kineskom građevinskom megakompanijom, koja je u većinskom vlasništvu kineske države. Riječ je o projektima u koje nisu bila uključena sredstva Svjetske banke. CRBC je pak sve optužbe Svjetske banke demantovao, ali nije uspio dokazati da je njihova odluka pogrešna i da je trebaju povući.

U medijima se pak za CRBC piše da ima “problem s poslovnim imidžom” zbog sumnjivog načina poslovanja, a kazna u trajanju od osam godina se po kriterijima Svjetske banke smatra jednom od strožih, što dodatno svjedoči o sumnjivim radnjama zbog kojih je CRBC bio kažnjen. Transparency International je pak odnos kineskih kompanioja prema transparentnosti poslovanja i poštovanju javnih tendera opisao kao "patetičan".

Sve to očigledno nije bio problem komisiji Hrvatskih cesta koja je ovu kinesku kompaniju izabrala da gradi Pelješki most. CRBC je ponudio da će Pelješki most izgraditi za 2,08 milijardi kuna, a na tender su se još javili i austrijski Strabag s ponudom od 2,62 milijarde i italijansko-turski konzorcijum Astaldi-TC Ictas, čija je ponuda iznosila 2,52 milijarde evra. Sada se i Austrijanci i italijansko-turski konzorcijum žale na rezultat tendera, optužujući kineski CRBC za to da je ponudio dampinšku cijenu za izgradnju Pelješkog mosta, dakle za ono što je zbog Svjetske banke bio na crnoj listi dugih osam godina.

Index podsjeća da 85 odsto sredstava za izgradnju Pelješkog mosta daje Evropska unija (357 miliona evra), a u briselskim se kuloarima može čuti kako nisu baš sretni zbog hrvatske odluke da evropski novac ode jednoj kineskoj kompaniji. Dolazak kompanije China Road and Bridge Corporation u Hrvatsku predstavlja prvi slučaj u istoriji da se jedna kineska kompanija javila na tender u zemlji članici Evropske unije.

