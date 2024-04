Kompanija koja pravi leteći taksi seli sjedište u Srbiju?

Posjeta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Francuskoj donijeće Srbiji brojne benefite, a jedan od njih je svakako i obećanje francuskog predsjednika Emanuela Makrona da će se njegova zemlja ozbiljno pripremiti za Ekspo 2027. u Beogradu.

Kako teku pripreme za ovu izložbu sa direktorom preduzeća Ekspo 2027. Dušanom Borovčaninom razgovarala je novinarka Kurir televizije Ksenija Stojiljković, a prenosi Milan Rašević za Kurir.rs.

“Francuska država je do sada bila domaćin ukupno deset izložbi koje se nalaze u nadležnosti Međunarodnog biroa za izložbe, čiji je inače i sedište u Parizu, i između ostalog jedna od najpoznatijih, da kažemo, građevina na celom svetu, Ajfelov toranj je jedno od najpoznatijih svetskih izložbi. Tako da francuska država, njene kompanije, njeni pojedinci imaju ogromno iskustvo, imajući u vidu tu činjenicu koju sam napomenuo. Da smo domaćini ovakvog jednog velikog i značajnog događaja i činjenica, da se ta tema našla u razgovoru dva predsednika, ja mislim dovoljno govori o tome koliko je zapravo ovo značajan događaj i koliko će on biti značajan i za Srbiju i za svet u 2027. Godini”, rekao je Borovčanin.

Osvrnuo se i na dolazak takozvanog letećeg taksija, jedne od inovacija koja će biti predstavljena na Ekspu.

“Tako je, francuske kompanije, ima svega nekoliko kompanija koje u ovom trenutku rade na razvoju letećih taksi automobila, oni koriste sofisticiranu tehnologiju, u ovom trenutku postoji, kako da kažem, velika potreba najvećih gradova sveta da se te kompanije i njihov razvoj presele u te gradove, zbog toga što to povlači i razvoj nauke i razvoj privrede, međutim, ono što je jako važno, to je da svetski događaji kao što su sada Letnje olimpijske igre u Parizu i Specijalizovana svetska izložba 2027. su takođe značajni za te kompanije. Tako da činjenica da su oni odlučili da razmišljaju o tome da svoje sedište presele ovde i rade na razvoju letećih taksija, jeste upravo zahvaljujući Ekspo 2027”, kazao je on.

Predsednik Vučić je rekao i da su brojni radnici iz Francuske zainteresovani da učestvuju na Ekspo. Borovčanin je odgonetnuo postoji li neki program za strane državljane koji će raditi na Ekspo?

“Naša procena je da će oko 120 zemalja učestvovati na Ekspu i praktično sve zemlje koje budu dolazile da predstave sebe na Specijalizovanoj svetskoj izložbi 2027. godine će imati svoje radnike koji će ovde živeti i boraviti u Srbiji jedan određeni period vremena. Dakle, izložba traje tri meseca, ali naše očekivanje je da oni dođu znatno pre toga za pripremu i postavku same izložbe, a naravno i da ostanu nakon toga. Što se tiče radnika koji će raditi na pripremi i realizaciji razvoja same lokacije, tu su pre svega radnici iz oblasti građevine, saobraćaja i tako dalje. Tako da, veliko interesovanje ne samo radnika iz Francuske, već i iz čitavog sveta”.

