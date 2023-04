Kompanije iz IT sektora u Kantonu Sarajevo ostvarile blizu 700 miliona KM prihoda u 2022.

Premijer Kantona Sarajevo Nihad Uk i Damir Maglajlić, izvršni direktor Bit Alijanse održali su sastanak na kojem se razgovaralo o daljnjem unapređenju podrške Vlade Kantona Sarajevo razvoju IT industrije u Kantonu Sarajevo.

Zajednički je ocijenjeno da je IT sektor jedan od najsnažnijih generatora ukupnog razvoja Kantona Sarajevo, te da je s pravom označen kao strateška industrija u Federaciji BiH.

Dogovoreno je da će se nastaviti sa zajedničkim aktivnostima koje za cilj imaju snažniju podšku institucija Kantona Sarajevo prema ovom sektoru. To se posebno odnosi na nastavak plaćanja školarine svim studentima na IT smjerovima unutar visokobrazovnih ustanova Univerziteta u Sarajevu, te daljnje reforme nastavnih planova informatike unutar osnovnog i srednjeg obrazovanja. Također, dogovoreno je pokretanje aktivnosti na izradi zakonskog okvira za kreiranje sistema poticaja za razvoj IT industrije, kao strateške privredne grane u Kantonu Sarajevo.

"Kompanije iz IT sektora, koje posluju u Kantonu Sarajevo, ostvarile su blizu 700 miliona KM prihoda u 2022. godini, od čega je 500 miliona KM prihod od izvoza. U ovom trenutku sektor IT-a već predstavlja jednu od najsnažnijih industrija u Kantonu Sarajevo, te industriju sa ubjedljivo najvećim razvojnim potencijalom. U protekle četiri godine IT sektor otvorio je 2.750 novih radnih mjesta, što znači da je svako treće novo radno mjesto u Kantonu Sarajevo otvoreno u IT sektoru. Jasno je da ova industrija predstavlja ogroman potencijal koji, da bi se u potpunosti iskoristio, treba snažnu podršku nadležnih vlasti prije svega u oblasti obrazovanja, te kreiranju povoljnijeg poslovnog ambijenta . Bez toga potencijal koji postoji može ostati neiskorišten, a cijela država i naročito Kanton Sarajevo kao centar IT industrije u BiH, propustili bi sjajnu priliku za ubrzan ukupni razvoj. Drago nam je da imamo snažnu podršku premijera Kantona Sarajevo u realizaciji mjera koje očekujemo od vlasti", rekao je Maglajlić.