Kompletna modernizacija željeznice u Srpskoj do 2035. godine

BANJALUKA – Željeznice Republike Srpske planiraju detaljnu modernizaciju pruga, te nabavku novih voznih sredstava najkasnije do 2035. godine, rečeno je danas na konferenciji za novinare.

Kineska kompanija "China Railway Design Corporation" (CRDC) uradila je i predala danas dokument "Analiza stanja želježničkog sistema u Republici Srpskoj sa prijedlogom za njegovo unapređenje".

Željko Radić, direktor "Željeznica RS" istakao je da su u prethodnom periodu rađene analize iz kompanija iz Evrope i SAD-a, ali da je ovo sveobuhvatna i nezavisna analiza stanja i mogućnosti modernizacije ovog preduzeća.

"Ova respektabilna kompanija koja je uradila analizu je dala moguće scenarije modernizacije, i to u kratkoročnom roku do 2025. godine, srednjeročnom do 2030., i dugoročnom do 2035. godine. Ovim je predviđeno da se obnovi željeznička infrastruktura, nabave nova vozna sredstva, obezbijedi nabavka i finansiranje mehanizacije željezničke infrastrukture sa ciljem da ona bude podrška razvoju naše kompanije, ali i privrede RS", objašnjava Radić.

Geng Sin, šef kancelarije "CRDC" u Srbiji , naveo je da je stručni tim ove kompanije uz podršku "Željeznica RS" i Ministarstva saobraćaja i veza RS uradio ovu analizu.

"Analizom je predviđena modernizacija i povećanje broja kretanja, povećanje dužine vozova, povećanje propusne moći pruga, bezbjednosti na prugama, te smanjenje vremena putovanja vozova i potrošnja energije, kao i smanjenje nepovoljnih uticaja na životnu sredinu i povećanje ekonomske aktivnosti u zoni pruga. Ceremonija nije samo pokazatelj iskrene saradnje naše kompanije sa "Željeznicama RS" i ministarstvom, već predstavlja konkretan korak ka realizaciji planova za unapređenje želježničke infrastrukture", rekao je Sin.

Nedeljko Ćorić, ministar saobraćaja i veza RS, istakao je da je ova analiza koja je rađena nekoliko mjeseci urađena besplatno.

"Bilo je neophodno da to uradimo jer do sada nismo imali nikakvu sveobuhvatnu analizu stanja. Ona se bavila i nekim perspektivama kako da unaprijedimo željeznički saobraćaj i da značajan dio saobraćaja preselimo na željeznicu. Nemoguće je da se to uradi u kratkom periodu i zato je to podijeljeno u tri roka. Svi projekti su ekonomski opravdani i isplativi", kazao je Ćorić.