Komponente za Aston Martin proizvodiće se u Goraždu i Srebrenici

GORAŽDE - U pogonima "Prevent Componentsa" u Goraždu i Srebrenici radiće se komponente za najnoviji SUV model Aston Martina DBX koji ovaj brend prvi put plasira na tržište.

Generalni direktor "Prevent Componentsa" Enes Hadžiahmić ocjenjuje da je riječ o značajnom uspjehu ne samo za Prevent, već i generalno za razvoj ove industrije u BiH.

"Predstavnici Aston Martina su ovih dana bili u posjeti kompaniji u Srebrenici i Goraždu i jučer smo dobili i zvaničnu potvrdu za razvoj samog procesa i proizvoda. Radit ćemo različite plastične komponente koje ćemo oblagati kožom. Ima tu malo i šivanja ali većinom, radi se o procesu laminacije tj. vraping procesu dakle lijepljenju kože na kompletne plastične komponente enterijera u Aston Martinu. Priča je krenula prije otprilike godinu dana i mi smo zajedno sa Aston Martinom razvijali te proizvode, naši uposlenci su išli u Njemačku i to znanje koje su stekli prenijeli smo u BiH", pojasnio je Hadžiahmić.

Dodao je da je proširenje saradnje sa Aston Martinom od velikog značaja jer je, kako je kazao, to brend koji otvara velika vrata.

"Tu se ne radi o velikoj količini vozila na godišnjem nivou, ali definitivno je brend gdje ostali kupci automatski budu zainteresovani jer znaju koliki kvalitet Aston Martin zahtjeva i onda je to definitivno lakše. Na lokaciji u Goraždu predstavnici Aston Martina su vidjeli veliki potencijal u segmentu same obrade plastike. Tako da, ja bih rekao za jednu godinu dana u kojoj smo stekli povjerenje i odličan kvalitet, mi bi mogli uraditi neku vertikalnu integraciju, uključiti što više plastičnih segmenata odnosno svih procesa sa kojim trenutno 'Prevent Components' raspolaže", istakao je on.

Aston Martin je samo jedan od brendova s kojima sarađuje ova kompanija, koja se pozicionirala kao pouzdan i kvalitetan dobavljač plastičnih komponenti za unutrašnjost vozila.