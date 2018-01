Konačna odluka: Kinezi prave Pelješki most

ZAGREB - Kineski konzorcij "China Road and Bridge Corporation" izvodiće prvu fazu izgradnje Pelješkog mosta s pristupnim cestama, objavile su u petak Hrvatske ceste.

"Od tri pristigle ponude za sklapanje ugovora o javnoj nabavi odabrana je ona zajednice ponuditelja - China Road and Bridge Corporation, CCCC Highway Consultants, CCCC Second Highway Engineering i CCCC Second Harbour Engineering, s cijenom ponude u iznosu od 2,08 milijardi kuna (bez PDV-a) te rokom dovršetka radova od 36 mjeseci", navodi se u saopštenju Hrvatskih cesta.

Ista ponuda je ocjenjena prema kriterijima kao ekonomski najpovoljnija ponuda, a rok mirovanja iznosi 15 dana, ističu iz Hrvatskih cesta, koji su odluku o odabiru objavili i na svojim službenim internet stranicama i u elektronskom glasniku javne nabave.

Inače, za gradnju prve faze Pelješkog mosta Hrvatske ceste su dobile tri ponude - kineskog konzorcija, potom italijanskog Astaldija i turske kompanije IC Ictas te ponuda njemačkog Strabaga.

Od mogućih osam ponudilaca koji su prošli prvu pretkvalifikacijsku fazu, tri su navedena predali svoje ponude za izgradnju prve faze Pelješkog mosta, čija je vrijednost zajedno sa pristupnim cestama procijenjena na 1,8 milijardi kuna.

Tri su ponude u Hrvatskim cestama otvorene 15. septembra prošle godine.

Zajednička ponuda Astaldija i turske kompanije iznosila je 2,55 milijardi kuna bez PDV-a, odnosno 3,19 milijardi kuna s PDV-om, a Stragabova 2,62 milijardi kuna bez PDV-a, odnosno 3,28 milijardi kuna s PDV-om.

Kineski konzorcij "China Road and Bridge Corporation" dao je ponudu od 2,08 milijardi kuna bez PDV-a odnosno 2,6 milijardi s PDV-om.

Rok za evaluaciju ponuda bio je 120 dana, a sam izvođač objavljen je pri kraju tog roka.

Pelješki most proglašen je projektom od iznimnog strateškog značaja, ukupna vrijednost projekta je 526 miliona evra s uključenim PDV-om, vrijednost prihvatljivih troškova 420 miliona evra, od čega se sredstvima Evropske unije sufinansira 85 odsto, dakle sa 357 miliona evra. Odluku o sufinansiranju najvećeg hrvatskog projekta ikad Evropska komisija donijela je u junu 2017.

Izgradnja samog mosta, dugog 2,4 kilometra, i visokog 55 metara, trebala bi trajati 36 mjeseci od početka radova s tim da će most imati četiri saobraćajne traka.

Projekt "Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom" predviđa izgradnju mosta preko Jadranskog mora u Malostonskom zaljevu, čime će se povezati Dubrovačko-neretvanska županija s ostatkom zemlje. Most će olakšati neometan protok roba i ljudi tokom cijele godine, posebno tokom turističke sezone.

Evropska unija finansira i popratnu infrastrukturu: pristupne ceste, tunele, dodatne mostove i vijadukte kao i obilaznicu kod grada Stona dužine 8 kilometara. Isto tako, poboljšaće se postojeća cesta D414. Svi radovi trebali bi završiti do 2022. godine.