Konferencija "D days": Ko ne bude digitalizovan, taj neće postojati

TESLIĆ - Digitalizacija u privredi je nezaustavljiv proces, a kompanije koje ne budu krenule tim putem u doglednoj budućnosti mogle bi nestati.

Ovo je, između ostalog, istaknuto na Digitalnoj konferenciji "D days", koja je danas počela u Tesliću, gdje su privrednici, poslodavci, predstavnici IT sektora, bankari i stručnjaci iz raznih oblasti govorili o svojim iskustvima kada je riječ o digitalizaciji i automatizaciji privrede i društva u cjelini.

Kako je naglašeno, uspjeh digitalizacije u nekom društvu zavisi od mnogo faktora, a tu su prije svega digitalna pismenost samog stanovništva, određeni nivo životnog standarda, zatim infrastruktura i širokopojasni internet, ali i zakonodavni okvir koji mora da napravi država.

"Naš problem je struktura privrede, jer imamo veliki broj malih i srednjih preduzeća. Onaj ko ne bude digitalizovan u narednih pet ili deset godina, on neće postojati. Najveći dio poslodavaca nema saznanja o tome šta je digitalizacija i mnogi misle da je to samo digitalna mašina, međutim to je mnogo više. U mojoj firmi radi pet IT stručnjaka, a vodimo se kao pekari", rekao je Saša Trivić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske na panelu "Digitalizacija privrede - biti ili ne biti, pitanje je sad".

Stručnjaci koji su govorili tokom konferencije naglasili su da digitalizacija košta, da je prate brojni problemi kao što su nedostatak stručnjaka, neuvezanost privrede i IT industrije, zatim samo nerazumijevanje procesa te nepostojanje institucionalne podrške, prije svega u kreiranju e-servisa administracije, baza podataka itd. "Pojedini procesi su digitalizovani, neki proizvodni procesi to jednostavno zahtijevaju i ne volim kada čujem kad kažu da je digitalizacija firmi na lošem nivou. Proces digitalizacije je počeo i nema nazad. One kompanije koje se ne budu uhvatile u to kolo, neće ih biti, posebno kada se radi o malim i srednjim preduzećima", rekao je Mirasad Jašarpsahić, potpredsjednik Privredne komore FBiH.

U više navrata na panelima je istaknuto da je preduslov za digitalizaciju i automatizaciju privrede neophodna infrastruktura, prije svega ona koju pružaju kompanije koje se bave telekomunikacijama, a koje sve više postaju i IT firme, jer sve više nude alate i aplikacije koje koriste, kako njihovi korisnici, tako i kompanije u cjelini.

"Kompanija 'M:tel', kao lider na našem tržištu, ima prije svega odgovornost, a i obavezu da značajne resurse, sredstva usmjeri na razvijanje procesa digitalizacije kako bi u konačnici svi građani i pravna lica koristili savremena digitalna rješenja. Naša kompanija već nekoliko godina unazad, kroz raznovrstan sektor poslovnih rješenja i specijalizovanih programa, aktivno podržava digitalizaciju privrednih subjekata i tehnološki razvoj zajednice", rekao je Srđan Bijelić iz kompanije "M:tel", dodajući da je jedna od usluga koje nudi ova kompanija, a koju su prihvatili mnogi poslodavci lokalna cloud infrastruktura, koja omogućava skladištenje velikih baza podataka za čiju bezbjednost odgovara "M:tel", a što je još važnije, pruža podršku na lokalnom jeziku.

Zihnija Hasović iz EBRD-a rekao je da je u posljednje vrijeme fokus na digitalizaciji poslovnih procesa, međutim svi ti procesi opterećeni su brojnim problemima, jer se vrlo često gotovi proizvodi pokušavaju implementirati u nedovršene poslovne procese. Takođe, naglasio je da pažnju u narednom periodu treba posvetiti obrazovanju i uvezivanju domaće privrede sa domaćom IT industrijom, koja zbog boljih uslova traži poslove na tržištu van Bosne I Hercegovine.

"EBRD sa EU radi na pripremi kreditne linije od 40 miliona evra za automatizaciju i digitalizaciju preduzeća. Imaćemo poticaj od 15 odsto na iznos kredita i sa kamatom od četiri odsto, koju nameću banke, vama ostane oko sedam odsto. EBRD će platiti konsultanta i za pripremu aplikacije prema bankama i verifikaciju projekata. Zaista veliki broj preduzeća će moći da se prijavi", rekao je Hasović.

Borislav Tadić iz "Deutsche telekoma" rekao je da je pandemija u velikoj mjeri ubrzala proces digitalizacije te da u Bosni i Hercegovini postoji značajan broj stručnjaka koji znanjem mogu parirati kolegama na zapadu.