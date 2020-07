Korona nije značajno oborila cijene nekretnina

Cijene nekretnina, u vrijeme pandemije korona virusa, nisu pale onoliko koliko se očekivalo pa se stanovi u starogradnji, u dijelu Podgorice, preko Morače, mogu pazariti i do 1.300 evra za kvadratni metar, kaže Edita Dautović, vlasnica jedne podgoričke agencije za nekretnine.

Ona je u Jutarnjem programu Televizije Crne Gore (TVCG) podsjetila da je tržište nekretnina potpuno stalo tokom pandemije korona virusa, pa u jednom momentu nije bilo ni ponude, ni potražnje.

Uprkos svemu, vjeruje da za tržište nekretnina u Crnoj Gori dolaze bolji dani.

Dautović objašnjava da je više faktora koji utiču na samo tržište.

Kad je riječ o rentiranju stanova, ona kaže da su cijene snižene do 50 evra, dok je kirija u luksuznijim stanovima osjetnije snižena.

"U luksuznijim stanovima, u novogradnji preko Morače, kirije su su niže i do 150 evra, jer vlasnici žele da izdaju stan. Bolje je da je nekretnina u upotrebi, jer ja za nju potrebno izdvojiti sredstva za održavanje", rekla je Dautović.

Kada je u ptanju prodaja stanova cijena je pala, ali, kako kaže, ne onoliko koliko se očekivalo.

"U Podgorici se preko Morače drže cijene u starogradnji, a očekivao se pad. Cijena dođe i do 1.300, a kad govorimo o novogradnji to je od 1.500 do 1.800 evra", istakla je Dautović.

Ona, međutim, ističe i da crnogorsko tržište nekretnika posljednjih godina trpi turbulencije, što potvrđuju podaci Centralna banka Crne Gore (CBCG), po kojoj je došlo do pada stranih investicija u 2019. u odnosu na 2018. godinu.

"Pred početak pandemije osjetio se pad potražnje za izdavanjem i prodajom nekretnina, to je krenulo krajem februara, da bi onog dana kad su uvedene mjere tržište potpuno stalo. U jednom momentu nije bilo ni ponude, ni potražnje stanova", rekla je ona, prenio je portal RTCG.