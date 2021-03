Korona odvezla pola prihoda prevoznicima u Srpskoj

BANJALUKA, ISTOČNO SARAJEVO - Preduzeća za prevoz putnika u Srpskoj i dalje su pod strahovitim udarom krize, na šta ukazuje i podatak da su im prihodi u ovoj godini pali i do 50 odsto u odnosu na isti period 2020.

Koliko je situacija izazvana pandemijom virusa korona pogodila ovu branšu, svjedoče i prevoznici, koji kažu da se bilježe slučajevi da u autobusima bude samo vozač ili jedan-dva putnika.

"Nezavisne" su u posjedu analiza koje je uradilo nekoliko firmi iz ove branše, a koji pokazuju da se pad prihoda u prosjeku kreće od 30 do 50 odsto. Da nevolja bude veća, pred rukovodstvima ovih preduzeća našao se novi izazov - poskupljenje goriva.

"Troškovi ovih preduzeća su vraćeni uglavnom na isti nivo kao prošle godine, ako nisu i veći jer je osjetan rast cijena nafte i cijena rezervnih dijelova. Osjetan je i rast ostalih troškova poslovanja u odnosu na prethodni period", rekao je za "Nezavisne novine" Dejan Mijić, predsjednik Udruženja poslodavaca saobraćaja i veza Republike Srpske.

Prema njegovim riječima, najgore stanje je u većim lokalnim zajednicama, poput Banjaluke, gdje grad određuje broj vozila i linija koje se moraju voziti. Putnika je, ističe, veoma malo, a poslije 18 sati ih gotovo i nema.

"U Banjaluci su i najveći prevoznici, s najvećim brojem radnika, i trenutno trpe najveće gubitke, pored preduzeća koja se bave isključivo međunarodnim saobraćajem", naveo je Mijić.

Preduzećima koja se bave međunarodnom saobraćajem, kako kažu prevoznici, veliki problem predstavlja i ogroman broj divljih kombi prevoznika koji i ovako mali broj putnika prevoze u malim vozilima, uzimajući tako od legalnih prevoznika i posljednju šansu da ostvare neki prihod.

"Nadamo se da će Vlada RS kao i do sada prepoznati značaj putničkog saobraćaja u očuvanju privrednog i društvenog života u RS i odobriti za prva tri mjeseca 2021. godine pomoć u vidu poreza i doprinosa na isplaćene plate za sve prevoznike u putničkom saobraćaju, a za prevoznike u međunarodnom putničkom saobraćaju pored toga makar i jednu bruto platu za mart", poručuju iz Udruženja poslodavaca saobraćaja i veza Republike Srpske.

Momčilo Sladoje, direktor "Centrotransa" Istočno Sarajevo, govoreći o problemima s kojim se bori ova branša, ističe da je broj putnika smanjen, a osim toga, na snazi su i mjere u gradskom prevozu. I treće, kako je naveo, redukovali su i redove vožnje.

"Prema mojim procjenama, imali smo oko deset odsto polazaka sa dva, jednim ili nijednim putnikom. Dakle, u vozilu je bio sam vozač. Ili, recimo, na liniji Sarajevo - Trebinje, imate putnika do Foče, a od Foče do Gacka nijednog. Ili, u povratku iz Trebinja, sam vozač dođe do Gacka ili do Foče", rekao je Sladoje za "Nezavisne novine".

Podsjetimo, prije nekoliko sedmica je Unija udruženja poslodavaca RS pisala premijeru Srpske Radovanu Viškoviću, a u dopisu su mu se obratili s prijedlogom za novi paket pomoći prevoznicima u drumskom prevozu putnika.