Korona pojela 757 miliona KM prihoda

BANJALUKA - Prihodi koje prikuplja UIO u prošloj godini, u odnosu na 2019. godinu, manji su za 757 miliona KM ili 9,48 odsto, što je svakako posljedica pandemije, a tek na prihodima u martu vidjeće se kakva će biti kretanja i šta se može očekivati od prihoda u ovoj godini.

Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, ova institucija je tokom 2020. godine prikupila sedam milijardi i 229 miliona KM, a od svih prihoda najviše je prikupljeno po osnovu PDV-a i to pet milijardi i osam miliona KM, dok je po osnovu akciza prikupljeno 1,234 milijarde KM, a od putarina na naftu i naftne derivate 584 miliona KM.

Padanje prihoda koje prikuplja UIO nastavljeno je i u januaru ove godine, kada su oni iznosili 556 miliona KM i za 54 miliona KM su manji u odnosu na januar 2020. godine, kada su iznosili 610 miliona KM.

U 2021. godini i dalje je registrovan pad vrijednosti uvoza robe i to za 5,5 odsto u odnosu na januar 2020. godine, ali, kako kažu u UIO, ono što ohrabruje je činjenica da je u januaru 2021. godine izvoz robe iz BiH u inostranstvo porastao i veći je za 1,3 odsto u odnosu na januar 2020. godine.

"U 2020. godini UIO je u prva dva mjeseca bilježio rast prihoda, ali je od marta 2020. godine evidentiran pad prihoda od indirektnih poreza. To je bilo sasvim očekivano, jer smo prošle godine u martu i aprilu imali veliki broj poreskih obveznika koji su bili potpuno zatvoreni i nisu obavljali svoju djelatnost, a narednih mjeseci radili su smanjenim kapacitetom", rekao je za "Nezavisne" Ratko Kovačević, načelnik Odjeljenja za informisanje UIO.

On ističe da je u toku 2020. godine došlo do pada uvoza robe u BiH u iznosu od 13,4 odsto, što je veliki pad i logično je da je naplaćeno manje indirektnih poreza prilikom uvoza te da se u ovom trenutku ne mogu davati bilo kakve prognoze kada je riječ o prihodima u 2021. godini, jer će to zavisiti od epidemiološke situacije u BiH i EU te mjera koje će se sprovoditi.

I ekonomisti u BiH ističu da je vrlo teško davati prognoze za ovu godinu s obzirom na to da će na visinu prikupljenih prihoda uticati mnoge stvari u BiH i Evropi, prije svega nivo potrošnje u BiH, koji je smanjen u većini zemalja zbog virusa korona, ali i određeni strah potrošača koji troše samo na ono što moraju, čekajući neka bolja vremena.

Saša Stevanović, ekonomista, rekao je za "Nezavisne" da je pad prihoda od PDV-a pokazatelj ekonomske aktivnosti u prethodnoj godini te da je interesantno posmatrati entitetske pokazatelje pada prihoda od PDV-a, ali i pokazatelje iz okruženja, naročito Srbije.

"Mjere kojima su donosioci ekonomskih odluka stimulisali unutrašnju tražnju i nivo neizvjesnosti u sistemu pokazatelj su veličine prihoda od PDV-a. Treba očekivati veći prihod od PDV-a u odnosu na 2020. godinu. Već u martu ćemo imati prvi test, jer je tada počeo poremećaj u ekonomskom smislu. Neko iskustvo nas uči da ekonomisti predviđaju veći pad nego što jeste, a sporiji oporavak nego što će se desiti. Oprez je potreban, ali je strah suvišan prilikom ekonomskog odlučivanja", rekao je Stevanović dodajući da otvorenost ekonomije i unutrašnja tražnja najviše diktiraju prihode od PDV-a.