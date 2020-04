"Korona zakon" jeste napredak, ali neće zaustaviti otkaze

SARAJEVO - Zakon koji bi ublažio ekonomske posljedice u Federaciji BiH izazvane pandemijom virusa korona, a koji je u parlamentarnu proceduru uputila Vlada FBiH, jeste napredak, ali nije dovoljan da bi zaustavio otpuštanje radnika u ovom entitetu.

Stav je ovo poslovne zajednice u Federaciji BiH, koja, takođe, smatra da Federacija BiH poprilično kasni sa mjerama s obzirom da je Republika Srpska prve mjere za ublažavanje ekonomskih posljedica pandemije već davno donijela.

Predstavnički dom Federacije BiH prošle sedmice je tijesnom većinom usvojio "korona zakon", a Dom naroda FBiH u utorak nije uspio okončati sjednicu i raspravu o ovom zakonu, pa su nastavak zakazali za ponedjeljak.

Sindikat čeka na koji način će se očitovati Dom naroda FBiH s obzirom na to da je sindikat tražio da se pomoć pruži samo onim privrednicima koji nisu otpuštali radnike, izuzevši ugostitelje, kojima je onemogućen rad.

Mladen Pandurević iz Udruženja poslodavaca FBiH za "Nezavisne" je rekao da je stav poslovne zajednice da je Vladin zakon o ublažavanju ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom virusa korona napredak, ali da nije dovoljan.

"On neće uspjeti da spriječi masovnija otpuštanja radnika. Problem je to što se mnogo kasni sa usvajanjem prvih mjera, jer su sve zemlje u svijetu već usvojile i provode mjere, samo kod nas, u pola države to nije urađeno. Te mjere su nedovoljne, ne mogu biti jasniji i precizniji, i neće spriječiti otkaze. Morate znati da je u Americi trećina radnika ostala ili bez posla ili bez primanja. U zemljama Evrope, Italiji, Španiji, Belgiji, 20 posto ljudi je ostalo bez posla, kod nas nije niti 5% ljudi ostalo bez posla isključivo zahvaljujući poslodavcima. Međutim, ukoliko se ova situacija produži još dva-tri mjeseca, poslodavci više neće imati od čega plaćati radnike. Nije to više pitanje njihove volje, nego nemaju para. Milion su dali za jedan mjesec za plate, drugi mjesec, drugi milion, nemaju više. To je dva miliona KM", rekao je Pandurević.

Mevludin Bektić, predsjednik Samostalnih sindikata radnika BiH, koji djeluje u FBiH, za "Nezavisne" je kazao da je na sjednici Ekonomsko-socijalnog vijeća FBiH, kojoj su prisustvovali i predstavnici sindikata, po hitnom postupku razmatrano pitanje stabilizacijskih fondova koji bi se stavili u funkciju očuvanja radnih mjesta i očuvanje privrede, te da je sindikat iskazao respekt prema namjeri Vlade da očuva radna mjesta.

"Ali smo isto tako jasno kazali i uputili primjedbe na konačnu formu zakona, da prihvatamo taj zakon i da ćemo mu dati podršku isključivo ako se neće otpuštati radnici, da onaj privrednik koji otpušta radnike ne može povlačiti sredstva iz fonda. To je bio zaključak sa sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća i na kraju je premijer Fadil Novalić i sam potvrdio u više medijskih istupa da se neće moći povlačiti sredstva. Međutim, u članu četiri istog tog zakona više nema slova o tome i zbog toga smo reagovali i prema premijeru i prema Ekonomsko-socijalnom vijeću i tražili da se zaključkom Doma taj član uvrsti da bi zaštitili radnike kako ne bi bili otpuštani. Bojim se da po istom principu ne postupi i Dom naroda FBiH, jer je Predstavnički dom FBiH usvojio zakon bez tog člana", upozorio je Bektić i dodo da je sindikat imao samo jedan uslov i da taj uslov za sada, iako je obećano, nije uvažen.