Košarac: Snažnije i konkretnije djelovati u privlačenju stranih investicija

JAHORINA - Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac izjavio je danas da BiH mora mnogo snažnije i konkretnije djelovati kako bi privukla strane investicije, te da je to ključni i bazični zadatak koji je potrebno na adekvatan način riješiti u narednom periodu.

"Veoma je važno i značajno definisati top sektore u Republici Srpskoj i Federaciji BIH /FBiH/ i vidjeti na koji način omogućiti ambijent da se ti sektori razvijaju", rekao je Košarac novinarima uoči skupa "Global biznis egzekjutiv ritrit 2021", koji se održava na Jahorini.

Prema njegovim riječima, BiH ima tradicionalan pristup, iskustva, prisutnost stranih investitora, ali mora mnogo snažnije i konkretnije djelovati da bi privukla strane investicije.

On je istakao da ga raduje posvećenost entitetskih struktura i da se na tom pitanju radi.

"Raduje me činjenica da postoje konkretni prijedlozi nadležnih entitetskih tijela. Ministarstvo spoljne trgovine i ekonoskih odnosa će sigurno koordinirati sve te aktivnosti, ali mora svakodnevno iskazivati energiju i viziju ka tome na koji način privući strane investicije u Republiku Srpsku i FBiH", naveo je Košarac.

On je ukazao da se na tome ne smije stati i da je to jedina šansa da se, uz sve napore koje čine entitetske vlade, očuvaju radna mjesta, da se investira u infrastrukturu ili privredu, da se nađe način i formula da bi strane investitore doveli u Srpsku i FBiH, te da to treba raditi mnogo hrabrije.

Košarac je rekao da će od svojih saradnika insistirati da, zajedno sa Savjetom za strane investicije i Agencijom za promociju stranih investicija /FIPA/, činiti svakodnevne aktivnosti u tom smislu.

"Nisu nam dovoljni samo kontakti sa ambasadorima, to pokazuje određenu sporost. Ona jeste značajna, ali vidjeti na koji način možemo, u direktnom kontaktu svih nivoa vlasti, ova pitanja definisati. Podržavam ovakvu vrstu konferencija, uključujući i lokalnu strukturu", naveo je on.

Košarac je dodao da je veoma važno da lokalne strukture vlasti, osim entitetskih i zajedničkih nivoa, budu uključene u ovu aktivnost.

"Zato me raduju napori određenih struktura, u ovom slučaju iz Republike Srpske, koji potenciraju projekte slobodnih zona u BiH, odnosno Republici Srpskoj, a prije svega mislim na grad Trebinje, Bratunac, Gradišku, Bijeljinu, Rudo i neke druge sredine i ovo će biti prava prilika da vidimo kako to pitanje adekvatno da tretiramo i obezbijedimo prisutnost stranih investitora u slobodnim zonama", rekao je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa.

On smatra da postoji mogućnost da se u legislativnom smislu napravi iskorak i da na temelju stavova Vlade Republike Srpske, koji su dostavili Ministarstvu spoljne trgovine, pored olakšica u carinskom i nekom drugom smislu, pokrenu i izmjene Pravilnika o primjeni zakona o PDV-u, koji bi podrazumijevao da one kompanije koje posluju u slobodnoj zoni, a trenutno ih u BiH ima četiri, i sa incijativom za još najmanje pet, budu oslobođene ukoliko taj pravilnik bude usvojen.

Prema njegovim riječima, to bi se odnosilo na PDV za električnu energiju, gas i druge komunalne usluge, što bi pored određenih politika u kontekstu zapošljavanja radnika koje sprovode zavodi za zapošljavanje i kroz stimulanse kada je u pitanju carina i PDV, bila značajna poruka stranim investitorima da institucije razmišljaju na adekvatan način kako obezbijediti što je moguće veće investicije i veći priliv stranih investitora u tim slobodnim zonama.

"Vjerujem da to možemo uraditi, to će biti značajni elementi ekonomske politike, koji će omogućiti veće strane investicije i veći broj zaposlenih ljudi i priliv sredstava u budžet i naravno ekonomski razvoj, što i treba da nam bude prioritet i u Republici Srpskoj i u FBiH", rekao je Košarac.