Košarac: Veliki privredni potencijal Kozarske Dubice

KOZARSKA DUBICA - Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac razgovarao je s načelnikom opštine Kozarska Dubica Radenkom Reljićem o stanju u privredi, ocijenivši da ta opština ima čime da se ponosi.

Košarac je rekao da o kapacitetu i potencijalu privrede Kozarske Dubice govori i podatak da se 70 odsto proizvoda sa opštine izvozi u zemlje EU ili neka druga tržišta.

On je istakao da će Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara, koje je nadležno za spoljno-trgovinski promet, učiniti sve potrebno kako bi se privredni kapaciteti te opštine što bolje razvijali.

"U narednom periodu radićemo na slobodnoj zoni u Kozarskoj Dubici, a razgovarali smo i o kapacitetima industrijske zone i u tom kontekstu, na osnovu zahtjeva načelnika, ministarstvo će svojim kontaktima sa ambasadama u BiH otvoriti pitanje prisutnosti određenih kompanija koje žele da investiraju u BiH", rekao je Košarac.

On je naglasio da je u razgovoru sa načelnikom opštine Reljićem i njegovim saradnicima poseban akcenat stavljen na pitanje Trgovske gore.

"Moramo zaštititi zdravlje naših ljudi i budućnost naše djece na ovom prostoru i to je zadatak od koga sigurno nećemo odustati", rekao je Košarac i dodao da resorno ministarstvo ima koordinirajuću ulogu i opredijeljenost da iskoristi sve moguće mehanizme kako ne bi došlo do izgradnje odlagališta nuklearnog otpada u Trgovskoj gori.

"Moramo biti svjesni činjenice da bi to moglo izazvati velike probleme u zdravlju naših građana. Tu poruku ćemo da dalje razvijati koristeći sva moguća diplomatsko-konzularna predstavništva i naše kontakte u EU", poručio je Košarac.

Košarac je obišao i kompaniju "Mlijekoprodukt" u Kozarskoj Dubici, koja je lider u preradi i proizvodnji mliječnih proizvoda u BiH.

On je rekao novinarima da ga interesuje razvojni kapacitet tog preduzeća s obzirom da je uloga Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa da omogući spoljno-trgovinski promet na neka nova tržišta.

"Mi ćemo raditi na tome da otvorimo tržište Ruske Federacije i Kine", najavio je Košarac i dodao da je potpuno jasno da u "Mlijekoproduktu" postoje kapaciteti da participira na tim tržištima.

On je rekao da je značajno istaći da godišnji otkup i prerada od 70 miliona litara mlijeka najbolje govori o kapacitetu te kompanije.

"U tom smislu treba reći da će ova kompanija imati podršku ministarstva i nadležnih institucija u svom razvoju", rekao je Košarac i naglasio da treba voditi računa i o primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Načelnik opštine Kozarska Dubica Radenko Reljić zahvalio je za posjetu Košarcu, koji je prvi ministar iz novog saziva Savjeta ministara koji je posjetio ovu opštinu.

On je rekao da su razgovarali o privrednim temama, prije svega o problemima koji se tiču izvoznih kvota u zemlje u okruženju.

"Tu imamo čvrsto obećanje da će se na ovom problemu raditi, jer su to problemi koji opterećiju i 'Mlijekoprodukt' i 'Hemijsku preradu kukuruza'", rekao je Reljić.

On je dodao da je tema razgovora bio i način kako da se pomogne "Hemijskoj preradi kukuruza" iz Kozarska Dubica, te eventualno odlaganje nuklearnog otpada na područje Trgovske gore u Hrvatskoj.

"To apsolutno ne dolazi u obzir. Kozarska Dubica je jedna od opština u slivu rijeke Une zajedno sa drugim opštinama iz Republike Srpske i Federacije BiH, koje dijele stav da je to nedopustivo", rekao je Reljić.

Prema njegovim riječima, sa Košarcem je razgovarao i o finansijskim problemima koji opterećuju opštinu.

Predsjednik uprave "Mlijekoprodukta Rankica Marelj navela je da kompanija ima kapacitete za veći izvoz proizvoda.

"Izvor u Rusiju bi nam sigurno omogućio još jedno tržište, jer znamo da je to veliki broj potrošača i stanovanika, tako da smatramo da je to jedna veoma pozitivna opcija i nadamo se da ćemo to zajedno riješiti", rekla je Maraljeva.