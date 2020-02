Košarac: Zaštititi domaće omogućavanjem plasmana na druga tržišta

BANJALUKA - Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac izjavio je danas da je veoma značajno zaštititi domaće poljoprivredne proizvođače omogućavanjem plasamana njihovih proizvoda na druga tržišta poput EU, Kine i Rusije.

"Raduje me da je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske dostavilo upitnik za izvoz crvenog mesa za zemlje EU, da će sutra dostaviti to isto i za Kinu. Apelujem na federalnu strukturu da to zajednički uradimo da bi bilo omogućeno proizvođačima da prodaju svoje proizvode na tako važna tržišta", rekao je Košarac novinarima u Banjaluci nakon sastanka s predstavnicima Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske.

On je ocijenio da je u proteklom periodu bilo previše priče na deklarativnoj zaštiti domaće proizvodnje, ističući da je jedan vid stimulativnog ponašanja institucija taj da omogući poljoprivrednicima da prodaju ono što proizvedu na spoljnotrgovinskom planu.

Košarac je rekao da će se, što se tiče unutrašnjotrgovinskog plana, razgovarati na nivou ministara poljoprivrede sa udruženjima poljoprivrednika oba entiteta, kao i da bi takvi sastanci trebalo da počnu već u narednim danima.

"Na tim sastancima ćemo iznijeti relevantne činjenice i pokušati naći adekvatne načine da zaštitimo lica koja se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom kao jednim od važnih ciljeva Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, uvažavajući međunarodne sporazume", rekao je Košarac.

Predsjednik Skupštine Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske Mišo Maljčić naveo je da je razgovarano o tome da bude pronađen način za smanjenje prevelikog uvoza i opterećenja koje imaju domaći proizvođači koji se ne mogu izboriti s konkurentnošću uvoznika, niti zadržati tržiše i samim tim povećaju domaću proizvodnju.

"Ne možemo obezbijediti da na sopstvenom tržištu prodamo svoje proizvode i tako obezbijedimo svoju egzistenciju i proširenje proizvodnje. Tu je najviše krivac dosadašnji sistem rada koji je omogućio raznim lobijima i uvoznicima da uvoze sve i svašta", naglasio je Maljčić.

Prema njegovim riječima, domaći proizvođači nemaju isti odnos ulaganja i kapitalnih investicija, podsticaja i drugog kao što je to u okviru EU.

Maljčić je istakao da domaći proizvođači nude proizvode boljeg kvaliteta od onih koji se uvoze u BiH.