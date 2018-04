Kosovo prolongira uvođenje carina BiH

SARAJEVO, SKOPLJE - Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Denis Zvizdić i Ramuš Haradinaj, premijer Kosova, danas su u Skoplju, na marginama Prvog digitalnog samita zapadnog Balkana, dogovorili da Kosovo prolongira uvođenje carina na uvoz mlijeka i mliječnih proizvoda iz BiH.

Dogovorili su da se ova odluka prolongira do sastanka nadležnih predstavnika ministarstava, koji će biti održan u narednih sedam dana.

"Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH žurno sprema ekspertni tim za pregovore po ovom pitanju. Ova odluka predstavlja narušavanje pravila CEFTA i to je naš stav. U ovom trenutku nastojimo da obezbijedimo odgađanje primjene odluke kako bi se stvorio prostor za razgovore dvije strane, odnosno uključivanje mehanizma CEFTA", prethodno je rekao Mirko Šarović, resorni ministar.

Od ovog ministarstva i Spoljnotrgovinska komora BiH juče je tražila hitnu reakciju povodom uvođenja zaštitnih mjera UNMIK Kosova na uvoz mlijeka i pavlake porijeklom iz BiH i nametanje carine od 17%.

Napominju da je prošle godine mliječna industrija počela da bilježi znatan pomak u izvozu, te da tržište UNMIK Kosova predstavlja jedno od najznačajnijih tržišta za izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda iz BiH.

"Prema podacima kojima raspolaže STK, ukupan izvoz za tarife u 2016. godini je iznosio sedam miliona KM, a u 2017. godini oko 8,4 miliona KM iz čega je jasno vidljivo od kolikog je značaja ovo tržište za izvoz mliječne industrije BiH", navode iz STK, ističući da se radi o postupku koji bi u velikoj mjeri ugrozio izvoz mliječne industrije BiH.

Na zvaničnoj stanici Ministarstva trgovine i industrije Kosova, ova odluka je objavljena 16. aprila. U dokumentu je navedeno da na snagu stupa sedam dana kasnije, dakle u ponedjeljak, a odluka je dostavljena, između ostalog, i carini Kosova. Napominju da je odluka donesena nakon istrage gdje je konstatovano da se uvoz iz BiH povećao za više od 20% i uticao na štetu domaćih proizvoda, jer je cijena uvoznih mliječnih proizvoda iz BiH ispod cijene domaćih proizvoda.

"Ministarstvo je ovlašćeno da primjenjuje zakon da zaštiti proizvođače mliječnih proizvoda kada prijeti da dođe do ozbiljne štete od uvoza mlijeka porijeklom iz BiH", navodi se u saopštenju ovog ministarstva i napominje da će ove zaštitne mjere uticati na 3.000 farmera.

Adin Fakić, direktor sarajevskog "Milkosa", za "Nezavisne" je rekao da su ga o svemu ovom obavijestili klijenti sa Kosova, a koji su sve to prethodno i provjerili u svom ministarstvu. Ističe da im ukoliko budu uvedeni i novi nameti na osam odsto poreza koji sada plaćaju pri uvozu na Kosovo prijeti opasnost da se potpuno povuku sa ovog tržišta.

"To je 25 odsto s tim da ovih 17 odsto oni zovu zaštitna mjera. Kako su mi rekli, iako je u CEFTA, Kosovo se ograđuje od obaveza jer je UNMIK potpisnik tog sporazuma. A kao članica CEFTA Kosovo ne bi moglo ovakve mjere da uvede. To je veoma komplikovana sitacija, jer je Kosovo značajno tržište za izvoz. Čekamo razvoj situacije", ističe on.

Napominje da su odmah reagovali i obavijestili sve kolege, Ministarstvo i medije jer je veoma značajan izvoz za Kosovo i sa novih 17 odsto neće moći biti konkurentni.

"To je i poenta da ne budemo konkurentni i u tom slučaju bićemo vjerovatno primorani zaustaviti izvoz tamo", dodaje Fakić.

Vladimir Usorac, predsjednik poljoprivrednih proizvođača - mljekara RS, juče nam je rekao da mu nije jasno kako je uopšte to moguće jer je to direktno kršenje CEFTA sporazuma, te da po ovom pitanju mora reagovati naše nadležno ministarstvo.