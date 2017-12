Kozomara: Stoodstotno ispunjenje plana proizvodnje RiTE Gacko

GACKO - Preduzeće Rudnik i Termoelektrana (RiTE) "Gacko" prethodnih mjeseci nije imalo većih zastoja u proizvodnji i uspjelo je da premosti situaciju u kojoj se energetski sistem našao zbog loše hidrologije, a godinu bi trebalo da završi sa stoodstotnim ispunjenjem plana proizvodnje električne energije, rekao je Srni direktor RiTE "Gacko" Boško Kozomara.

Kozomara kaže da je gatački gigant uspio da sačuva sistem i obezbijedi dovoljne količine električne energije za potrošače u mjesecima kada je zabilježen slab učinak hidroelektrana, koji je prouzrokovala nezapamćeno loša hidrologija i remont Termoelektrane "Ugljevik".



"Kada je riječ o proizvodnim rezultatima, RiTE `Gacko` zaslužuje visoku ocjenu jer smo već ispunili plan sa 93 odsto, a ako decembar bude onakav kakav očekujemo, ostvarićemo stoodstotno ispunjenje plana proizvodnje električne energije", istakao je Kozomara.



On je naglasio da će naredna godina za ovo preduzeće biti "malo kritičnija" jer će u aprilu početi kapitalni remont koji traje dva i po mjeseca.



Za to vrijeme očekuju podršku Termoelektrane "Ugljevik", a pokušaće da smanje i broj dana remonta, kako sistem ne bi trpio.



"Remont se radi svake četvrte godine i to je zahtjevan tehnički zahvat na kojem će biti angažovani podizvođači iz Republike Srpske, ali i iz inostranstva", rekao je Kozomara.