Krah "Aluminija" osjetiće cijela privreda BiH

MOSTAR - Krah mostarskog "Aluminija" će ostaviti ogromne posljedice na cijelu privredu Bosne i Hercegovine, slažu se ekonomisti i privrednici u ocjeni za "Nezavisne".

Jedan od najvećih izvoznika iz BiH ugašen je noćas, nekoliko minuta nakon ponoći, kada su postrojenja ostala bez električne energije.

Obustava napajanja znači propast pogona Elektrolize, koji više neće moći da se pokrene zbog složenog tehnološkog procesa proizvodnje.

Isključenjem struje prestaje rad ključnih elektrolitičkih ćelija, kojih u "Aluminiju" ima 256, a startovanje jedne košta oko 100.000 dolara, što govori kako su šanse za obnovu proizvodnje veoma male.

Aner Žuljević, ekonomista, kaže kako su nedavne analize potencijalnih efekata najgoreg scenarija, a koji se desio, pokazale kako niko neće ostati neokrznut.

"Ko god misli da će gašenjem 'Aluminija' biti oštećena samo jedna strana - griješi u potpunosti, jer je to dio ekonomskog sistema koji ne može nikoga da poštedi. Postoje oni koji su likovali, a to su oni koji ne razumiju ekonomski sistem. Ovo će svi osjetiti. Od države do kooperanata. Oko 900 ljudi ostaje bez plate i posla, a još deset hiljada radi u firmama koje su bile podrška procesu 'Aluminija'", kaže Žuljević za "Nezavisne".

Dodaje kako je gašenje proizvodnje rezultat dugogodišnjeg ignorisanja problema i guranja problema pod tepih. Ovo će pokazati da priče o nacionalnim ekonomijama i vitalnom nacionalnom interesu ne piju vodu u ekonomskim parametrima, što brojevi na kraju i pokažu. 'Aluminij' je platio cijenu oslonjenosti na politiku jedne stranke, a radnci činjenicu da su reagovali isključivo po potrebi", zaključio je on.

Inače, radnici mostarskog giganta su od danas na plaćenom godišnjem odmoru i biće im isplaćena još jedna plata, a nakon toga biće pokrenut stečajni postupak i uručeni otkazi, rečeno je u Sindikatu radnika ovog preduzeća.

"Tu sam 21 godinu i sve do sada sam imao neku dozu optimizma, ali nakon ovog sinoćnjeg događaja, smatram da je ovo kraj za 'Aluminij'", kazao je Romeo Biokšić, predsjednik Nezavisnog sindikata radnika.

Nermin Džindić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije, kazao je kako stečaj neće promijeniti odluke i planove potencijalnih investitora jer su oni upoznati o stanju u "Aluminiju".

"Mora se naći model koji će biti samoodrživ", kazao je Džindić.

U Spoljnotrgovinskoj komori BiH za "Nezavisne" ocjenjuju kako će se ova situacija negativno odraziti na sveukupno stanje u zemlji, pogotovo na partnere preduzeća koji imaju unaprijed zaključene ugovore. Smatraju kako će doći i do pada kamatnih stopa.

"Smatramo da je trenutna situacija neprihvatljiva i nedopustiva. Izražavajući veliku zabrinutost za 'Aluminij', ali i privredu u cjelini, molimo sve relevantne institucije da ulože dodatne napore kako bi se pronašlo adekvatno rješenje trenutne situacije, te proizvodni pogon pokrenuo i na taj način spasila radna mjesta", poručuju iz Komore.

A kako je radio "Aluminij" u posljednjih nekoliko godina, najbolje pokazuje izvještaj revizorske kuće KPMG, prema kojem je u 2018. godini poslovao s negativnom bruto maržom, što znači da iz prodajnih cijena aluminija nije postojala mogućnosti da se pokriju proizvodni troškovi.

Takvim poslovanjem, krajem septembra prošle godine gubitak je bio veći od kapitala kompanije za oko 20 miliona KM.

Uprkos negativnom finansijskom rezultatu poslovanja i smanjenju iskorištenosti proizvodnih kapaciteta, trošak zaposlenih nije smanjivan od 2016. do 2018. godine, a obaveze po osnovu doprinosa nisu uplaćivali.

Dok je kompanija propadala, prosječna plata u administraciji je išla i preko 3.000 maraka, a u proizvodnji i do 3.500 KM s tim da je u 2018. pala na nešto ispod 3.000 maraka.

Zbog nedovoljnih ulaganja pojavili su se i veliki problemi s funkcionalnošću opreme zbog čega je često dolazilo do kvarova i zastoja u proizvodnji.

Sunovrat "Aluminija" počeo je neposredno nakon odlaska Mije Brajkovića, gdje se u 2009. godini bilježi negativno poslovanje i minus od četiri miliona maraka.

Poderao člansku kartu HDZ-a

Jedan od radnika danas je demonstrativno poderao člansku kartu Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) ispred sjedišta ove partije u Mostaru. Iz ove stranke su saopštili kako će se danas sastati s radnicima, a koji su im, kako su saopštili, najveća briga.