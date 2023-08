Kraljevska štednja u Novoj banci: Kamatna stopa do 3,5% za online apliciranje

„Kraljevska štednja“ naziv je nove promotivne kampanje Nove banke. Tokom trajanja kampanje promovisaće se klasična oročena štednja, ali i ideje važne za svakog pojedinca: da je volja naš glavni pokretač i da od ideja i snova ne bi trebalo odustajati. Taj moto lakše je ostvariti kada ga prati finansijska sigurnost, što Nova banka nudi čuvajući i uvećavajući novac svojim korisnicima.

Iz Nove banke ističu brojne prednosti koja ova kampanja nudi. Za korisnike koji novac žele oročiti na određeni period, prema svojim finansijskim mogućnostima, klasična oročena štednja nudi mogućnost isplate kamate unaprijed. Period oročenja klijenti biraju sami, kao i valutu u kojoj će se štedni ulog iskazati (KM ili EUR).

Kamatna stopa je fiksna, a isplata kamate je prilagođena potrebama korisnika i može da se vrši unaprijed (odmah za cijeli period oročenja), mjesečno, kvartalno, polugodišnje, godišnje ili po isteku oročenja.

Podnošenje zahtjeva putem stranice www.novabanka.com donosi stimulaciju kroz uvećanje redovne kamatne stope i do 2,40 procentnih poena, što znači da kamatna stopa može da raste i do 3,5%. Jedinstvena ponuda važiće do 30. novembra 2023. godine.

„U Novoj banci odlično znamo da je štednja najsigurnija investicija za budućnost i zato smo za naše korisnike pripremili ponudu koja će odgovorite na njihove potrebe i očekivanja.

Upravo zbog toga, sve građane koji žele da svoj novac čuvaju na sigurnom mjestu, gdje vlada povjerenje, te da zahvaljujući tome ostvare zaradu, pozivamo da iskoristite ponudu Kraljevske štednje i da se već danas informišu o svim njenim pogodnostima“, istakao je Stefan Pajić, rukovodilac korporativnih komunikacija Nove banke.

Štednja je vještina koja se uči i unapređuje. Čak i minimalan iznos štednje na mjesečnom nivou može imati veliki doprinos dugoročnom finansijskom planu. Za dodatno usavršavanje finansijskih navika, te informacije o klasičnoj oročenoj štednji, dostupna je web stranica Nove banke te besplatan info telefon 080050011.