Kreću radovi na dionici i poddionici Koridora 5C vrijedni 84 miliona evra

SARAJEVO - Ugovor o izgradnji dionice Počitelj - Bijača (LOT 1) i poddionice Počitelj - Zvirovići (LOT 2) Koridora pet ce potpisan je danas u sjedištu JP Autoceste FBiH.

Ugovore su potpisali Adnan Terzić, direktor JP Autoceste FBiH u ime investitora, u ime izvođača za LOT 1, Janming Liu, predstavnik "China State Construction Engineering Corporation Ltd.", (Kina), te Jang Bo, u ime konzorcijuma izvođača radova "AzVirt L.L.C" (Azerbejdžan), "Sinohydro Corporation Ltd." (Kina) i "PowerChina RoadBridge Group Co. Ltd." (Kina) za LOT2.

U svojstvu svjedoka, ugovore su potpisali ministar saobraćaja i komunikacija FBiH Denis Lasić, u ime "China State Construction Engineering Corporation Ltd." Janjun Li i u ime konzorcija izvođača radova "AzVirt L.L.C", "Sinohydro Corporation Ltd." i "PowerChina RoadBridge Group Co. Ltd." svjedok potpisivanja ugovora je bio Ahmet Murat Turkoglu.

Vrijednost ugovora za izgradnju LOT-a 1 ( petlja Počitelj - početak mosta Počitelj i kraj mosta Počitelj - petlja Zvirovići ) iznosi 56.522,840,50 evra bez PDV-a, dok je vrijednost ugovora za izgradnju LOT-a 2 ( Most Počitelj ) iznosi 28.114.889,53 evra bez PDV-a.

Izgradnja poddionice Počitelj – Zvirovići finansira se iz sredstava osiguranih u okviru ugovora o zajmu sklopljenog s Evropskom investicionom bankom (EIB).

"Konačno smo dočekali da za ovaj bitan projekat od Počitelja do Zvirovića potpišemo ugovor o izvođenju radova i da krenemo u njegovu realizaciju. Na ovoj poddionici imamo jedan reprezentativan objekt, most Počitelj, koji je najimpresivniji u smislu izgleda, veličine i same konstrukcije na cijelom Koridoru pet ce. Ne treba govoriti koliko je za ovu sredinu projekat Počitelj – Zvirovići bitan. S njim ćemo uspjeti dobar dio saobraćaja koji sada ide magistralnom cestom, a koja vodi prema Hrvatskoj, prebaciti na autocestu i time ćemo omogućiti građanima, a pogotovo transportnim firmama da imaju brži i efikasniji pristup granici i luci Ploče", kazao je Adnan Terzić.

Predstavnik "China State Construction Engineering Corporation Ltd" Ksijao Hua izrazio je zadovoljstvo što će učestvovati u projektu na izgradnji evropskog Koridora pet ce.

"Željeli bismo da projekat Počitelj – Zvirovići posluži kao jedna velika mogućnost u jačanju odnosa građana BiH u jačanju prijateljstva između Kine i Bosne i Hercegovine kako bismo i sami dali doprinos razmjenama naših zemalja. Takođe, željeli bismo izgraditi jedan drugi most, a to je most prijateljstva između naše dvije zemlje", rekao je on.

U ime konzorcijuma izvođača radova "AzVirt L.L.C, Sinohydro Corporation Ltd." i "PowerChina RoadBridge Group Co. Ltd." obratio se Jang Fan.

"PowerChina trenutno realizuje 2.776 različitih ugovora u 126 zemalja širom svijeta, a posebnno želim naglasiti 15 projekata u 9 zemalja Srednje i Istočne Evrope i naša grupacija spada u vodećih 10 svjetskih izvođača. Naša partnerska firma AzVert Company takođe je jedna velika i renomirana firma za cestogradnju u regionu. Zajedno sa našim partnerom zaista smo ubijeđeni da ćemo biti u mogućnosti da na jedan jako kvalitetan i dobar način implementiramo ovaj projekta na izgradnji mosta u Počitelju", istakao je Jang Fan.

"Drago mi je da smo priveli kraju priču oko ova dva lota, jer kao što znate čitav ovaj posao dva puta je bezuspješno rađen i konačno s ovom dionicom ćemo probuditi građenje na južnom dijelu Koridora Vc. S ova dva lota i sa svim onim što je uprava JP Autoceste FBiH uradila u posljednje vrijeme trenutno imamo preko 35 kilometara na Koridoru Vc, gdje se izvode radovi, što je za svaku pohvalu. Intenzivno se rade poslovi oko finansijskog anganžmana od Ovčara do Mostara Jug, koji je jedan velik i zahtjevan projekt čijom ćemo realizacijom spojiti Mostar sa Sarajevom i dalje", naglasio je Denis Lasić, ministar saobraćaja i komunikacija FBiH.

Poddionica Počitelj – Zvirovići duga je 11,75 kilometara, a najznačajniji objekat na poddionici je most Počitelj ukupne dužine 945 i maksimalne visine 100 metara, čijom će izgradnjom biti spojene dvije obale rijeke Neretve. Osim mosta, na poddionici će se graditi i petlja s naplatnim mjestom i pristupnim putevima do regionalnog puta Buna – Domanovići i magistralnog puta M-17, tri vijadukta, tunel i otvorena trasa.

Predviđeni rok izgradnje za LOT 1 je 24 mjeseca, a za LOT 2 je 30 mjeseci.