Kremlj: Njemačka nije talac Rusije

MOSKVA - Kremlj je danas odbacio tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trampa da je Njemačka talac Rusije zbog njenog enrgetskog oslanjanja na Rusiju, navodeći da Moskva i Berlin jednako zavise jedan od drugoga.

"Što se tiče njemačke zavisnosti (od Rusije) kao najvećeg kupca gasa ne možemo da se složimo sa tom tvrdnjomńŕ", rekao je portprol Kremlja Dmitrij Peskov, prenio je Rojters.

"Snabdijevanje iz gasovoda ne dovodi do zavisnosti jedne zemlje od druge već su one uzajamno zavisne. To je garancija stabilnosti i daljeg razvoja", naveo je Peskov.

Tramp je juče uoči početka samita NATO u Briselu, pokrenuo snažan javni napad na Njemačku zbog podrške sporazumu sa Rusijom oko izgradnje gasovoda u Baltičkom moru, tvrdeći da je Berlin "zarobljenik Rusije".