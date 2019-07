Krivične prijave protiv odgovornih u "Željeznicama RS" naredne sedmice

​BANJALUKA - Naredne sedmice biće predate krivične prijave protiv odgovornih u "Željeznicama RS" za nesavjesno poslovanje i za sastavljanje štetnih ugovora na štetu svih zaposlenih u tom preduzeću.

Poručio je ovo Goran Čamdžić, predsjednik Sindikata održavanja šinskih vozila, nakon sastanka šest sidnikata "Željeznica RS".

"Usaglašen je tekst krivične prijave i ostali su samo detalji i prikupljanje dokumentacije potrebne za potpun sastav krivične prijave. Ona će biti predata iduće sedmice, a u njoj je mnogo detalja, te će biti priloženi i dokazi, o čemu će javnost biti obaviještena, kao i o konkretnim imenima", rekao je Čamdžić.

Naglašava da njihovi zahtjevi ostaju isti kao i dosad te da će imati sastanak naredne sedmice i s Konfederacijom sindikata RS, koja je sada nosilac svih aktivnosti za povećanje plata.

On je dodao da imaju primjedbe i na Pravilnik organizacije sistematizacije radnih mjesta, koji je važan akt za preduzeće, te su nezadovoljni na koji se način donose prijedlozi pravilinika o radu i sistematizaciji radnih mjesta.

Predstavnici šest od osam sindikalnih organizacija koje djeluju pri "Željeznicama RS" su na sastanku 8. jula u Doboju najavili da će podnijeti prijave protiv odgovornih lica za nesavjesno poslovanje i nanesenu višemilionsku štetu kada je riječ o isplati toplog obroka i regresa radnicima.

Sindikalne organizacije su 7. juna održale polučasovni štrajk upozorenja, s kojeg su poručile da žele povećanje plata do 12 odsto u naredna tri mjeseca ili će, u suprotnom, pristupiti sindikalnim metodama borbe za ostvarivanje svojih radnih prava.

Oni su izrazili nezadovoljstvo što Uprava nije ispoštovala prethodni dogovor da po osnovu stimulacije aprilsku i naredne plate do potpisivanja opšteg kolektivnog ugovora uveća do 12 odsto, umjesto čega je povećana majska plata i to za šest, osam i 10 odsto.