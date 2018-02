Kriza u "Croatia Airlinesu", stručno osoblje masovno odlazi

ZAGREB - "Croatia Airlines" se suočava s nezapamćenom krizom u vidu masovnog odlaska stručnog osoblja i stagnacije poslovanja. Vlada bi stoga morala preduzeti ono što izbjegava već 20 godina prepustiti stvar profesionalcima.

Piloti javne kompanije "Croatia Airlines" uputili su prošle sedmice apel hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću koji se može protumačiti i kao svojevrstan alarmantni SOS poziv. Prema njihovom mišljenju, nacionalni avioprevoznik nalazi se pred izvjesnom propašću, ukoliko se nešto ozbiljno ne promijeni u najskorije vrijeme.

Istaknimo samo najveće probleme: zadnjih godina iz CA je otišla gotovo trećina pilota i mehaničara, aviokompanije iz susjedne Srbije i Slovenije preuzimaju sve veći dio regionalnog tržišta, broj putnika u vazdušnom saobraćaju same Hrvatske raste, dok CA bilježi sve manje prodatih karata, kompanija rasprodaje imovinu radi zatvaranja finansijskog bilansa, a za rijetke nove letove unajmljuju se već i strani avioni te kompletne posade.

Na sve primjedbe je ministar saobraćaja Oleg Butković zatim izjavio da je Vlada ipak vratila CA na popis strateških državnih preduzeća, i da to samo po sebi govori dosta o njenoj boljoj perspektivi.

"To je floskula", poručili su iz Hrvatskog sindikata prometnih pilota, kojem je na čelu odnedavno kapetan Andre Šarinić. "Hoće li ta administrativna odluka donijeti kompaniji veći udio u prometu", pitaju se dalje iz HSPPa, "Hoće li ona spriječiti egzodus stručnjaka? Hoće li osigurati sredstva za puku egzistenciju, a kamoli za nasušan rast, napredovanje, odupiranje konkurenciji? Nama nisu potrebne administrativne odluke bez stvarne snage, nama su potrebne krucijalne odluke poput izbora vrhunskog menadžmenta."

A što se tiče menadžmenta, tu za početak leži i najveća krivica Vlade nipošto samo aktuelne jer je sadašnji, novi predsjednik uprave ujedno četvrti privremeni kadar na toj funkciji, dok se glavnina rukovodstva nije mijenjala oko 20 godina. Piloti poručuju da od vlasti traže profesionalni menadžment, nestranački izabran, koji će dati šansu kompaniji. Prema njihovom mišljenju, CA više nema vremena za oklijevanje, poslovno dno je praktično dosegnuto: "Jer, sve dosadašnje uprave samo su uništavale CA." A postavlja se i pitanje šta je još toliko gore u CA, u odnosu na druga preduzeća, da radnici doslovce bježe iz nje, osim što je poznata činjenica da već 13 godina ne uspijevaju od uprave ishoditi kolektivni ugovor.

"U prvom redu piloti, ali ni ostali radnici CA", odgovaraju u HSPPu, "nemaju radne uslove ni izbliza kao što imaju kolege u drugim evropskim kompanijama. Ukoliko su vam prihodi, ali i niz drugih uslova, bitno ispod evropskog nivoa, radnici će se odlučiti otići iz Hrvatske. Naravno, oni to neće učiniti ako se radi o neznatnim razlikama, ali ako su razlike ogromne, onda hoće. Iz CA dakle nije otišlo tek nekoliko radnika, nego jedna trećina, dok pravi egzodus tek predstoji. Uz to, međuljudski odnosi u kompaniji posljednjih nekoliko godina bili su katastrofalni, odnos uprave prema radnicima bio je ispod svake kritike."

Vrlo slično pilotima rezonira i kabinsko osoblje, iz čijih redova se saznaje kako u tom profilu već desetak godina u "Croatia Airlinesu" nema novih zapošljavanja na neodređeno vrijeme, nego samo sezonski. "Drugi razlog odlaska velikog broja nas u druge aviokompanije su primanja koja su tamo znatno viša. Inače, zadnjih pet godina imamo posebno otežane uvjete rada, koji su mnogim kolegama ugrozili zdravlje do te mjere da su morali potražiti posao na zemlji. Unutar CA postoji, međutim, razlika u zadovoljstvu radnika iz operative i radnika u administraciji. Piloti, mehaničari i kabinski su pod sve većim pritiskom novih regulativa, radnih vremena, smanjenih odmora i sličnog", kaže Suzana ArtukovićVuksan, predsjednica Sindikata kabinskog osoblja aviona.

ArtukovićVuksanova takođe je stavila naglasak na nedostatak valjane komunikacije na relaciji menadžment zaposlenici, na dugogodišnju nedodirljivost upravljačke strukture, i na nerješavanje rastućih problema. "Odnos menadžment sindikat nije na razini partnerstva kakvom se sindikati nadaju, jer ih menadžeri doživljavaju kao nužno zlo", kaže ona, komentarišući i navedeni istup ministra Butkovića u svjetlu jednog drugog momenta: "On istovremeno ne odgovara na pozive sindikata da se aktivnije uključi u rješavanje spora u vezi s Kolektivnim ugovorom, na koji se uostalom i obavezao ljetos."

Ali, na kraju smo se obratili i Butkovićevom prethodniku, SDPovom bivšem ministru Siniši Hajdašu Dončiću.

Njega smo upitali za sadašnje stanje, a koje nije bilo bolje ni u njegovo doba: "Tad smo bili dužni restrukturirati CA, to je bila obveza prema Europskoj komisiji. Morali smo prestati ulagati javni novac u CA, potom i smanjivati broj letova. Kad se danas govori da nas je pretekla 'Air Serbia', treba uzeti u obzir da srpska država nema ta ograničenja, jer nije u EU. I to zaista nije fer, ali mi smo glasanjem za EU glasali za tržišne principe, iako sam osobno bio i jesam protiv rigoroznog pristupa zajedničkom tržištu EUa. No okanimo se patetike nakon svega, to je naša realnost", riječi su Hajdaš Dončića koji je dodao i kako "Croatia Airlines" za izlaz iz krize treba rješenje koje sadašnja vlada ipak još nije preuzela od prethodne strateškog partnera, u vidu privatnog manjinskog suvlasnika.

(DW)