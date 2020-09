Kupci HPK Draksenić slamka spasa za oko 100 radnika

KOZARSKA DUBICA - Realne su šanse da proizvodnja u Hemijskoj preradi kukuruza (HPK) Draksenić, opština Kozarska Dubica, ponovo počne već iduće godine, jer su se pojavili zainteresovani kupci, a obistine li se ova očekivanja, posla će biti za oko 100 radnika.

Potvrdio je to juče za "Nezavisne novine" doskorašnji direktor ovog nekadašnjeg privrednog giganta Jovica Šuman, koji je, baš kao i oko 130 njegovih radnih kolega, otišao na Zavod za zapošljavanje, a firma ide u stečaj.

"Otvoren je stečaj. Prvo ročište zakazano je za 11. decembar. Postoje ljudi koji su zainteresovani za kupovinu preduzeća i to je dobra priča. Naravno, treba vremena", istakao je Šuman u izjavi za "Nezavisne".

On vjeruje da će ova kompanija biti kupljena, te dodaje da perspektiva postoji na duži rok.

"Već tri-četiri godine situacija na tržištu je jako nepovoljna, jer je velika konkurencija i velike su količine šećera i sirupa na tržištu, sa jako niskom cijenom. E, sad, ko ima viziju da uloži novac, smanji troškove, te fabriku koja je stara 40 godina dovede u stepen profitabilnosti, sigurno može imati i očekivanja", rekao je Šuman.

Dodao je da je realno da ovo preduzeće zapošljava oko 100 radnika, ako bude prodato.

Radnicima se sada, kako dodaje, zaključuju knjižice i idu na Zavod za zapošljavanje.

"Ako dođe do prodaje, naši dosadašnji radnici imaće prednost pri zapošljavanju. Oni znaju raditi. Ja mislim da će sljedeće godine skoro 100 odsto početi proizvodnja. Ako ne krene sljedeće godine, neće krenuti nikada", naveo je Šuman.

Optimističan je i Vojo Pavičić, stečajni upravnik HPK Drakenić, koji ističe da je došao s namjerom da stavi u funkciju preduzeće, a ne da ono bude likvidirano i oprema prodata.

"Dakle, cilj je pokušati naći najpovoljniju varijantu i strateškog kupca koji bi mogao to da završi. Ništa se neće moći raditi prije nego se održi ročište, koje je zakazano za decembar. Tada ćemo tačno znati kolika su prijavljena potraživanja, šta su hipoteke itd.", kaže Pavičić u izjavi za "Nezavisne".

Prema njegovim riječima, svima je u interesu da ovo preduzeće ponovo radi.

"Nezvanično, tu ima posla za 80 do 100 radnika. Sada ih je tu nekih 130 na spisku. Ja sam optimista. Da li će preduzeće krenuti s radom sljedeće godine, to ne znam. Nastojaću da svakako sljedeće godine pokušam naći varijantu, odnosno unovčim tu imovinu, na način da to nastavi raditi", obećao je Pavičić.

Interes da ovo preduzeće ponovo počne s radom imaju i u lokalnoj zajednici. Učiniće, obećavaju, sve što je u njihovoj nadležnosti da do toga i dođe.

"Nama bi puno značilo da se proizvodnja obnovi. To je gigant koji je održavao dubičku ravan. Dosta je kooperanata koji su tu rješavali svoje proizvode, a i veliki broj ljudi je u tom preduzeću radio, uglavnom iz dubičke ravni. Osim toga, uz tu kompaniju su naslonjene i mnoge zanatske radnje", kaže Duško Bodilović, načelnik Odjeljenja za privredu i poljoprivredu u opštini Kozarska Dubica.

Podsjetimo, u srijedu je u Kozarskoj Dubici bio glavni republički pravobranilac Milimir Govedarica, te izjavio da je u toku reorganizacija preduzeća HPK Draksenić, a u proces su aktivno uključeni Vlada Srpske i Pravobranilaštvo.

"Vrše se ozbiljni razgovori s investitorima o pokretanju proizvodnje u tom strateškom preduzeću, ne samo za Kozarsku Dubicu, nego i za Vladu Republike Srpske i uopšte za Republiku Srpsku", rekao je Govedarica.

Radenko Reljić, načelnik Kozarske Dubice, potvrdio je da je sa glavnim republičkim pravobraniocem i savjetnikom srpskog člana Predsjedništva BiH Milanom Ljepojevićem u srijedu razgovarao o situaciji u preduzeću HPK i da očekuje da se i po tom pitanju nađu adekvatna rješenja.

HPK Draksenić bila je jedina fabrika na prostoru bivše Jugoslavije koja je proizvodila visokofruktozni sirup.

Ovo preduzeće postoji više od četiri decenije.